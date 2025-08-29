Певица Настя Каменских прокомментировала критику в свой адрес за исполнение песен на русском языке.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь. Самое главное чувство в мире – любовь", – заявила Настя со сцены в Майами.

Известно, что в августе певица выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке. На концертах она исполняла свои композиции на русском языке, в частности "Это моя ночь", "Красное вино" и "Попа как у Ким".

Ранее мы публиковали кадры, где Верка Сердючка со сцены ответила языковому омбудсмену на претензии к языку исполнения.

"Меня два дня так песочили, что забыли про войну Израиля с Ираном", – заявил Андрей Данилко и пропел куплет на украинском.

Напомним, овый мовный омбудсмен Елена Ивановская требует законодательно запретить исполнение песен на русском языке.

"Общественная поддержка запрета исполнения песен на языке государства-агрессора в публичном пространстве требует четкого законодательного регулирования", – отметила омбудсмен.