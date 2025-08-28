Власти Киевской области остановили благотворительный концерт артиста YAKTAK, что проходил в Софийской Борщаговке сегодня вечером.

Об этом сообщают столичные телеграм-каналы, публикуя кадры с мероприятия, на котором собралось большое количество людей.

Начальник областной военной администрации Николай Калашник заявил, что выступление не было согласовано с властями, и отдал команду полиции остановить его.

Калашник напомнил, что завтра в Киеве и области траур в память погибших в результате ночного удара РФ.

Тем временем КГВА сообщает, что число жертв увеличилось до 22.

Как мы сообщали, теперь массовые мероприятия в Киеве нужно согласовывать с Генштабом ВСУ.

Война в Украине продолжается 1282-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе посёлка Котлиного, сообщает Deep State. У противника также есть продвижение на лиманском направлении и на востоке Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.