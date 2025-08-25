Во Львове отменили показ мюзикла Вуди Аллена "Пули над Бродвеем".

Об этом заявила пресс-служба Национального театра им. М. Заньковецкой на своей странице в Facebook.

По предоставленной информации, в театре осуждают участие режиссёра в Московской международной неделе кино.

"Осуждаем участие американского режиссёра Вуди Аллена в Московской Международной неделе кино.

Мюзикл Bullets Over Broadway основан на сценарии одноименного фильма, но является не совсем оригинальным произведением, а адаптацией к бродвейской сцене группы писателей и продюсеров.

Однако мы приняли решение не исполнять мюзикл без комментариев от правообладателей", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что выдающийся американский режиссер, обладатель нескольких премий "Оскар" Вуди Аллен принял участие в Московской неделе кино. За это его раскритиковал МИД Украины.

"МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает на Украине ежедневно уже в течение 11 лет", - сказано в заявлении ведомства.

