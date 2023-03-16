На Бали отменили концерт российского артиста Бориса Гребенщикова. Мероприятие должно было состояться 23 марта.

Об этом сообщают российские издания.

Концерт Гребенщикова должен был состояться в рамках его тура BG+ по неизвестным причинам.

Назначенное на острове 16 марта выступление группы Little Big перенесли на 8 апреля. Объявление об этом опубликовали за два дня до концерта. Артисты уточнили в телеграм-канале, что выступление перенесли по техническим причинам.

Оба концерта должны были пройти в одном месте - комплексе Parq Ubud.

Неделю назад, 9 марта, было отменено выступление на Бали российского артиста Михаила Шаца из-за его задержания властями.

"Пришла иммиграционная служба Индонезии и сказала, что документы, которые приготовили организаторы концерта, их не устраивают. Поэтому пришлось отменить концерт, поехать на многочасовые разбирательства и в итоге покинуть Индонезию", - написал артист в своем Инстаграме. Шац уехал в Израиль и пообещал, что деньги за билеты будут возвращены.

Если раньше российские и украинские артисты приезжали на Бали по туристической визе и могли выступать, то сейчас от них требуют рабочую визу. На днях губернатор Бали Ваян Костер заявил, что засилье мигрантов вредит курортному острову. Он пояснил, что россияне и украинцы часто нарушают визовый режим, оставаясь дольше позволенного и работая нелегально. В связи с этим с острова депортировали восемь человек – проституток и мелких бизнесменов.

Телеграм-каналы указывают, что причиной отмены концертов стали отсутствия разрешений и строгие миграционные проверки, так как на острове серьезно взялись за нелегалов.

Осенью группа Little Big заявляла об отмене концерта в Польше "из-за политического давления".

Также осенью украинскому писателю Сергею Жадану запретили собирать деньги для ВСУ на концерте в Италии.