Проведение массовых мероприятий в столице Украины нужно будет согласовывать с Генштабом ВСУ.

Соответствующее распоряжение подписал глава КГВА Тимур Ткаченко, сообщают столичные издания.

Документ обязывает организаторов массовых мероприятий предварительно получать разрешение Генштаба. Те, чьи обращения уже находятся на рассмотрении городских властей, также должны будут пройти эту процедуру и сообщить о результате в КГВА.

Напомним, прошлой ночью россияне массированно ударили по Киеву. Погибли 12 человек, среди них дети.

Война в Украине продолжается 1282-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе посёлка Котлиного, сообщает Deep State. У противника также есть продвижение на лиманском направлении и на востоке Запорожской области.

