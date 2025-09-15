Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призналась, что ее дочь публиковала посты в социальных сетях по-русски, потому что это язык общения ее друзей.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Главком".

"Подростков читают в соцсетях такие же подростки, как и они. Я говорю дочери: "София, ну как так? Зачем это?" А она: "Мама, кто же меня будет читать, если они все русскоязычные?" Я ей отвечаю, что стоит становиться, мол, такой интересной, чтобы тебя и читали, и обсуждали на украинском", - сказала Ивановская.

Она сообщила, что рассказала дочери историю бабушки и дедушки, которые для получения образования "вынуждены были демонстративно отказаться от родного языка".

По оценке омбудсмена, украинские подростки часто говорит на русском, потому что хотят "каждым своим поступком манифестировать включенность в отдельную юношескую среду".

"Твое маргинальное положение всегда пробуждает дух противоречия. Сказывается и определенная нехватка критического мышления. Поэтому подросток потребляет из интернета, из ТикТока весь этот хлам под названием русскоязычный контент, который валит детям на голову и которому нет сдерживания и противодействия. А русскоязычные блогеры, видимо, очень хорошо ориентируются в возрастной психологии. Недаром они так искусно цепляют на свой крючок наших детей", - заявила Ивановская.

В том же интервью она сообщила, что языковых патрулей в Украине пока не будет, потому что они могут вызвать дестабилизацию.

Год назад Государственная служба качества образования зафиксировала, что украинские школьники стали меньше использовать государственный язык.