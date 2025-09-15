Языковых патрулей в Украине пока не будет, потому что они могут вызвать дестабилизацию, заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Среди других причин, ко которым эта инициатива пока на пузе, она назвала нехватку средств.

Об этом Ивановская сказала в интервью украинскому изданию "Главком".

"Лично я не представляю, как сейчас донести такую инициативу до общества, значительная часть которого травмирована войной. Многие люди по разным причинам не имели возможности выучить украинский язык. При этом государство сегодня вынуждено сосредоточить основные ресурсы на финансировании оборонного сектора, поэтому не имеет достаточных возможностей для полноценного обеспечения языковых программ. В таких условиях введение механизмов контроля, в частности, языковых патрулей, может восприниматься как давление и даже вызвать дестабилизацию. Хотя часть общества убеждена, что именно такие решительные меры – в частности, крупные штрафы и патрулирование – могли бы решить все языковые вопросы", - отметила Ивановская.

Также она сообщила, что часть предложенных языковыми активистами идей передана в профильный комитет Верховной Рады, прорабатывающий изменения в языковое законодательство.

Отметим, сейчас идея с мовными патрулями остается локальной инициативой мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива. Он выдвинул её год назад.

Также Марцинкив проводил опрос, нужно ли пороть детей за использование русского языка.