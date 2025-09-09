Постоянный представитель CША при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что возможное мирное соглашение об Украине может включать защиту приходов Украинской православной церкви и русскоговорящих украинцев.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business.

"Нам придется добиться согласия обеих сторон, каким бы ни было это соглашение, будь то, например, защита российских церквей в Украине (так выразился чиновник, хотя УПЦ заявляет, что с момента российского вторжения разорвала все связи с Русской православной церковью - Ред.) или русскоязычных граждан Украины. Я считаю, что сейчас уже есть определенные рамки", - заявил Уитакер.

По его словам, Украина готова к заморозке конфликта по текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности.

"Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности", - сказал он.

По его убеждению, условием, которое позволит Киеву остановить войну, может стать присутствие европейских военных в качестве инструкторов или миротворцев. Дипломат также признал наличие препятствий для вступления страны в НАТО, заявив, однако, что время для этого "еще не пришло".

Напомним, требования о языке и церкви регулярно выдвигает РФ. Западные СМИ сообщали, что Россия на Аляске потребовала признания официального статуса русского языка, на что Владимир Зеленский уже ответил отказом.

Тем временем в Украине подали иск в суд о запрете УПЦ.