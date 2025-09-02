В суд подан иск о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС).

"Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обязана объявить Киевскую митрополию Украинской православной церкви аффилированной с запрещенной в Украине Русской православной церковью - это первое. Второе - направить письма об этом Киевской митрополии и тем религиозным организациям, которые входят в ее состав или связаны с ней. Третье - безотлагательно, как сказано в законе, подать иск в суд о прекращении Киевской митрополии. Вот, собственно, это было сделано", - сказал глава Госэтнополитики Виктор Еленский.

По его словам, если такое решение будет принято судом, то Киевская митрополия УПЦ будет лишена статуса юридического лица и потеряет правосубъектность, что будет означать, что у приходов этой церкви не будет центра.

Еленский добавил, что УПЦ подала ряд исков против ГСУЭСС.

"Киевская митрополия также вынесла несколько (судебных - Ред.) предписаний против ГСУЭСС", – заявил он.

Характер этих предписаний Еленский не уточнил. Но, судя по всему, церковь обжалует экспертизу, по которой чиновники нашли в УПЦ признаки аффилированности с Русской православной церковью (на основании которой УПЦ и пытаются запретить).

Напомним, недавно Госслужба по этнополитике приняла решение о признании УПЦ связанной с Русской православной церковью.

Подробнее о причинах и последствиях этого решения мы писали в отдельном материале.