Россия не настаивает на государственном статусе русского языка в Украине.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии кремлевскому журналисту Павлу Зарубину.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который на днях говорил, что украинский останется единственным государственным.

При этом Москва, по словам министра, требует от Киева отмены законов, ограничивающих действие русского языка, а также ущемляющих УПЦ.

"Он (Зеленский - Ред.) сказал, что русский язык не будет государственным. Но по большому счёту на этом никто особо не настаивает. Первый шаг, который не зависит ни от каких пожеланий Зеленского или кого бы то ни было ещё, – это отмена всех законов, которые в грубейшее нарушение Устава ООН запретили русский язык и каноническую УПЦ. Поэтому он пытается сместить фокус этой проблемы. Но у него не получится", - сказал глава МИД РФ.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия на Аляске потребовала признания официального статуса русского языка, на что Зеленский уже ответил отказом.

При этом из слов Лаврова следует, что РФ хочет отмены принятого еще при Петре Порошенко закона об украинизации, который вытесняет русский язык и всех публичных сфер.

Между тем недавно новый языковой омбудсмен потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины.