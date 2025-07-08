Украинские школьники не хотят общаться на государственном языке.

Об этом рассказала уполномоченная по образовательному процессу Надежда Лещик со ссылкой на информацию от директоров школ и учителей.

Омбудсмен советует педагогам отвечать ученикам, которые говорят по-русски, что они их не понимают, и отказываться от общения с ними.

"Вы не обязаны владеть другим языком, если вы не учитель иностранного. Вы можете отказаться, и сказать, что не понимаете язык, на котором общается ученик на уроке или перерыве. Таким образом оказывать мягкое влияние на школьников", – заявила Лещик.

Напомним, во Львове полиция начала проверку из-за танцев школьников под песню Моргенштерна.

Ранее Надежда Лещик сообщила, что 11-классников массово вывозят из Украины на фоне мобилизации.

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