Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин согласны в то, что на Европе лежит вина за то, что мирные усилия в Украине зашли в тупик.

Об этом пишет CNN.

Президенты США и РФ "теперь делают особый акцент на Европе, поскольку спустя три недели после их саммита на Аляске усилия по прекращению войны в Украине оказались в состоянии застоя", сказано в публикации.

В своих заявлениях после переговоров с Владимиром Зеленским и "коалицией желающих" США больше упрекали европейцев, чем Россию, призвав прекратить закупки российской нефти напрямую и через Индию, добавляет CNN.

"С одной стороны, Трамп прав. Учитывая серьёзную угрозу безопасности, которую европейские страны ощущают со стороны России, странно, что страны Евросоюза всё ещё покупают российские энергоносители. Тем не менее, как и многие позиции Трампа по этому вопросу, его давление на Европу содержит элементы нелогичности и даже лицемерия. В конце концов он требует, чтобы Европа выступила против Китая из-за закупок российской нефти, но сам не готов вводить санкции против Пекина. Соединённые Штаты оказались в тупике в торговых переговорах с Китаем после того, как президент развязал торговую войну с высокими пошлинами, несмотря на довольно невыгодные для США карты. Трамп, похоже, не желает делать ничего, что могло бы подорвать его шансы на заключение сделки", - пишет CNN.





Ранее мы публиковали аналитику на тему введения Трампом санкций против России.

Между тем глава Белого дома недавно сказал, что Киев и Москва еще не готовы заключить мир. Однако он ожидает, что "что-то произойдёт".