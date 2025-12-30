Премьер-министр Юлия Свириденко поручила правительству обсудить возможность запрета русскоязычных версий сайтов.

Об этом сообщается на сайте Кабмина в ответе на соответствующую петицию.

Появившаяся 16 сентября петиция до начала декабря набрала 25 690 голосов из необходимых для ответа 25 тысяч. Ее автор Александр Леоненко возмущался: "Для кого предусмотрена русскоязычная версия сайтов в Украине? Если для россиян, то зачем мы создаем сайты для нашего врага, пришедшего с войной нас убивать? Если для граждан других стран, то на международном языке является английский, а не русский".

В ответ Свириденко заявила, что сейчас нет оснований для запрета русскоязычных версий, а нарушением закона является лишь отсутствие украиноязычной версии, за что полагается штраф. Но добавила, что "актуальность поднятого в петиции вопроса возрастает", в частности, из-за развития искусственного интеллекта, и его нужно обсудить.

"В то же время формирование полноценной украиноязычной информационной среды в сети интернет требует дальнейшей системной работы с учетом особенностей функционирования цифровых платформ и поисковых сервисов. Несмотря на постепенный отказ владельцев отдельных веб-сайтов от поддержки их русскоязычных версий, актуальность поднятого в петиции вопроса возрастает, в частности, в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта в работу алгоритмов поисковых систем, что в определенной степени приводит к формированию тенденции к предложению русскоязычных версий веб-сайтов в Украине и, как следствие, русификации украинского интернет-пространства. Учитывая общественный интерес к вопросу, затронутому в петиции, Минкультуры совместно с Минцифрой и Минюстом поручено дополнительно проработать указанный вопрос и проинформировать вас о результатах", - обратилась Свириденко к автору петиции.

На днях уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская констатировала, что в Украине не существует правовых инструментов для запрета русскоязычных версий сайтов. По статье 27 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" страницы в интернете могут вестись на других языках, если украинская версия является главной.

Между тем Верховная Рада приняла закон, который исключает русский из перечня языков, подлежащих защите в Украине в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств.