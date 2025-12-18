Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предложила Кабинету министров повысить штрафы за "нарушения языкового законодательства", к которым чаще всего относятся использование русского языка в сфере обслуживания, образования, медиа и т.д.

По ее словам, низкий уровень ответственности создает у нарушителей чувство безнаказанности, а "символические штрафы" не соразмерны экономической выгоде, которую некоторые предприятия получают, игнорируя языковые нормы.

"Действующие размеры административных взысканий за нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не обеспечивают надлежащего превентивного эффекта и не стимулируют субъектов правонарушений к их устранению", – заявила Ивановская.

Ранее Ивановская заявляла, что в Украине не существует правовых инструментов для запрета русскоязычных версий сайтов. По статье 27 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" страницы в интернете могут вестись на других языках, если украинская версия является главной.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом закон, который исключает русский из перечня языков, подлежащих защите в Украине в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств.