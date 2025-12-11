В Украине не существует правовых инструментов для запрета русскоязычных версий сайтов. По статье 27 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" страницы в интернете могут вестись на других языках, если украинская версия является главной.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Таким образом она ответила на петицию о запрете русскоязычных версий сайтов на сайте Кабинета министров, которая вчера набрала необходимые 25 тысяч голосов.

"Надо сказать, что эта дискуссия вокруг петиции, которая требует полного запрета русскоязычных версий сайтов, - это свидетельство или симптом нашей глубокой боли, которой страдает наше общество. Украинцы устали от этой тени колониального языка в публичном пространстве, стремятся очистить цифровую среду и хотят видеть онлайн ту Украину, за которую ежедневно борются наши защитники. Эти чувства нельзя игнорировать, они справедливы", - сказала Ивановская.

По ее словам, запрет других языковых версий сайта будет нарушением Конституции, и Украина столкнётся с международными жалобами.

"Как только мы переходим эту границу приоритета и движемся в сторону полного запрета, мы нарушаем конституционные гарантии. И как следствие открываем двери для международных жалоб. И даем нашему оппоненту, нашему врагу удобный повод обвинять Украину в языковых репрессиях", – добавила омбудсмен.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом закон, который исключает русский из перечня языков, подлежащих защите в Украине в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств.

Ранее Ивановская констатировала, что по сравнению с 2022 годом граждане Украины начали чаще говорить по-русски.