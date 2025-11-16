Львовский публицист Илько Лемко, в своей авторской колонке для издания "Захид", пожаловался на рекламный слоган "Первое слово моего кота - Мяу!".

Как считает Лемко, украинский кот должен говорить "Няв", а не "Мяу".

"По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: "Первое слово моего кота – Мяу!". Даже неинтересно, что именно таким образом там рекламируют, самое интересное, что украинские коты, в отличие от кацапских, никогда не говорят: "Мяу", только "Няв", то есть не мяукают, а нявкают. Впрочем, это для производителей упомянутой рекламы слишком высокие материи, к которым нужно еще дорасти и приобрести соответствующий IQ. Потому что отказаться от привычного, родного, понятного кацапского "Мяу" в пользу непонятного, причудливого, экзотического украинского "Няв" – тяжелый интеллектуальный труд", - пишет Лемко.

Эту ситуацию прокомментировал нардеп Максим Бужанский.

"Безусловно, это сугубо внутренне львовский вопрос, но вижу, дело плавно идет к появлению кото-языковых уполномоченных. Возможно нужно поразить в правах мявкающих котов в пользу нявкающих, вывести научную формулу благонадежности владельца, в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать котораду доброчестности, всё, как всегда, короче", - пишет Бужанский.

Ранее бывший вице-спикер Верховной Рады от партии "Свобода" Руслан Кошулинский заявил, что русскоязычных украинцев нужно уголовно преследовать, не давать образование и работу.

Писатель Виталий Капранов в свою очередь заявлял, что в ракетном ударе по Львову виноваты живущие в городе и разговаривающие по-русски переселенцы.