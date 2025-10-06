В ракетном ударе по Львову в ночь на 5 октября виноваты живущие в городе и разговаривающие по-русски переселенцы.

На это довольно прозрачно намекнул в своем Фейсбуке писатель Виталий Капранов.

"1. Львов переживает нашествие русскоязычных.

2. Львов становится целью ударов российских ракет.

Это факты. А связь между ними можете поискать сами", - сказано в публикации Капранова.

Это заявление вызвало большой резонанс, его стали критиковать в соцсетях известные и обычные пользователи, в том числе в комментариях к посту.

"Я бы Капранову посоветовал поискать связь в 161-й статье Уголовного кодекса Украины (статья касается нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности - Ред.). Хотя из того, что я о нем все время слышу, он уверенно претендует на ограниченную интеллектуальную дееспособность, возможно, так страхуется от ответственности", - написал в своем телеграм-канале народный депутат Максим Бужанский.

"Единственный факт, который вытекает из этого поста, заключается в том, что вы конченый. Вы сеете рознь между людьми и дестабилизируете страну. Вас следовало бы отменить повсюду уже на основании этого. Не говоря уже о воспитательной беседе с правоохранительными органами, если бы государство имело адекватную политику реагирования на подобное", - обратился к Капранову военнослужащий и блогер Владимир Коваль.

"Сумы стали целью ударов российских ракет. Чернигов стал целью ударов российских ракет. Кременчуг стал целью ударов российских ракет. Запорожье стало целью ударов российских ракет. Киев стал целью ударов российских ракет. Харьков стал целью ударов российских ракет. Капранов долбо@б. Это факты. А связи между ними можете поискать сами", - передразнил умозаключения писателя эксперт по ЖКХ и энергетике Олег Попенко.

А Максим Гайдук отметил, что при желании всегда можно натянуть сову на глобус и найти связь между любыми фактами.

Также комментаторы негодуют из-за того, что приезд людей из прифронтовых регионов, которые бежали от войны, Капранов назвал "нашествием".

"С приятным удивлением отмечаю, сколько людей одернули брата Капранова. Мы или научимся жить вместе - такие разные, или погибнем, такие одинаковые",- отметил бывший советник Банковой Алексей Арестович.

Вчера мы рассказывали о последствиях атак на Львов.

Ранее Капранов призывал "бить по морде" украинцев, которые потребляют российский контент.