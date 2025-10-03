В киевском заведении Panorama Bar, что на Голосеевском проспекте, на сегодня был анонсирован концерт украинских рэп-исполнителей и диджеев. Однако столичные власти его запретили.

Судя по афишам в Инстаграме, мероприятие должно было начаться в 16:30.

В концерте планировалось участие исполнителей Andrew Skat, ХТБ, Васи Кимо, Ogtorch и других.

Однако глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем телеграм-канале заявил, что концерта не будет.

"Для забывших напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Поэтому превентивно обращаюсь в правоохранительные органы. Концерта не будет. Русский рэп в столице Украины никто не будет терпеть", - написал Ткаченко.

Ранее мовный омбудсмен Елена Ивановская отмечала, что сейчас законом запрещено только исполнение песен граждан РФ, но не песен на русском языке. То есть власти Киева ставят свои распоряжения выше закона.

В Украине постоянно возникают языковые скандалы, в том числе с участием музыкантов. Так, летом резонанс вызвало выступление на русском языке Верки Сердючки. Люди на концерте её поддержали, а комментаторы в Сети осудили.