Россия ударила по Львову, часть города осталась без света - стал общественный транспорт
Этой ночью российские войска нанесли удары по Львову и Львовской области. В результате атаки часть города осталась без света.
Об этом сообщает мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за массированной вражеской атаки, общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.
При этом стало известно о попаданиях в населенных пунктах Рясне и Левандовке. Губернатор Максим Козицкий отмечает, что во Львовской области после воздушных ударов погибли два человека.
В самом Львове после удара загорелся индустриальный парк Sparrow. Предварительно информации о пострадавших нет.
Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей, отметил Садовой.
Он также попросил жителей города закрыть окна и воздержаться от выхода на улицу.
"Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте. После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не торопитесь выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают", - написал мэр Львова.
Отметим, что местные паблики пишут о как минимум 25 ударах по городу.
Накануне мы писали, что дроны РФ атаковали железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области. В результате происшествия пострадал пассажирский поезд.
Война в Украине идет 1320-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями воскресенья, 5 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. Мы писали об ударе по газодобыче, исходе людей с Днепропетровщины, сомнениях президента США Дональда Трампа по "Томагавкам" для Вооруженных сил Украины и других темах.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.