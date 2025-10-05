Этой ночью российские войска нанесли удары по Львову и Львовской области. В результате атаки часть города осталась без света.

Об этом сообщает мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за массированной вражеской атаки, общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.

При этом стало известно о попаданиях в населенных пунктах Рясне и Левандовке. Губернатор Максим Козицкий отмечает, что во Львовской области после воздушных ударов погибли два человека.

В самом Львове после удара загорелся индустриальный парк Sparrow. Предварительно информации о пострадавших нет.

Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей, отметил Садовой.

Он также попросил жителей города закрыть окна и воздержаться от выхода на улицу.

"Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте. После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не торопитесь выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают", - написал мэр Львова.

Отметим, что местные паблики пишут о как минимум 25 ударах по городу.

