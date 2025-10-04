ВС РФ атаковали железнодорожный вокзал в Шостке, загорелся пассажирский поезд. Видео
Дроны атаковали железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области. В результате происшествия пострадал пассажирский поезд.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, среди пассажиров поезда "Шостка-Киев" есть раненые, а на месте развернут оперативный штаб с рабочими спасателями.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали 30 человек.
Местные паблики также пишут, что загорелся вагон поезда.
При этом в Сумыоблэнерго заявили, что после ударов РФ по критической инфраструктуре сноса обесточена Шостка.
"Из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре Сумщины сегодня были обесточены г. Шостка и частично Шосткинский район", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях россияне нанесли массированный удар по депо "Укрзализныци" в Одессе. Машинист поезда получил осколочные ранения.
Война в Украине идет 1319-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями субботы, 4 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Мы писали об ударе по газодобыче, исходе людей с Днепропетровщины, сомнениях Трампа по "Томагавкам" для ВСУ и других темах.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.