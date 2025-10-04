Дроны атаковали железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области. В результате происшествия пострадал пассажирский поезд.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, среди пассажиров поезда "Шостка-Киев" есть раненые, а на месте развернут оперативный штаб с рабочими спасателями.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали 30 человек.

Местные паблики также пишут, что загорелся вагон поезда.

При этом в Сумыоблэнерго заявили, что после ударов РФ по критической инфраструктуре сноса обесточена Шостка.

"Из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре Сумщины сегодня были обесточены г. Шостка и частично Шосткинский район", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях россияне нанесли массированный удар по депо "Укрзализныци" в Одессе. Машинист поезда получил осколочные ранения.

