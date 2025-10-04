Российские войска возобновили атаки в Волчанске Харьковской области. Продвижение зафиксировано в районе Южной железной дороги.

Об этом сообщает американский "Институт изучения войны" ISW.

"Геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, указывают, что российские силы недавно продвинулись вдоль Южной железной дороги в западной части Волчанска и захватили Волчанский железнодорожный вокзал", - говорится в сводке "Института".

При этом "один российский военкор заявил, что украинские силы нанесли контратаку в центральной части Волчанска".

Также приводятся данные российских пабликов, согласно которым войска РФ продвинулись в лесных массивах возле Синельниково к западу от Волчанска. Украина в свою очередь этого не подтверждала.

Напомним, накануне координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявлял о "вранье" и об ухудшении положения ВСУ.

Война в Украине идет 1319-й день.

