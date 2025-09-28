У российских войск зафиксировано новое продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

По информации, россияне смогли продвинуться в Запорожской области, в районе Новоивановки, в Днепропетровской, в районе Калиновского.

При этом также продвижение у армии РФ есть и в Удачном, в районе Покровска.

Напомним, как сообщает украинский военный с позывным Алекс, армия РФ начала активные наступательные действия в направлении Днепропетровской области почти по всей линии фронта и перебросила значительное количество резервов не только на Добропольское, но и на Покровское направление.

Война в Украине идет 1313-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. РФ продвинулась в Днепропетровской области и южнее в Запорожской области, также заходя в центр Купянска. Стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время их встречи. Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Виргинии на экстренное совещание. В Украине изменился порядок воинского учета

