В воскресенье, 28 сентября, в Украине идет 1313-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

8:37 Масштабный пожар после удара по стоянке грузовых автомобилей в Сумах.

8:36 Последствия прилёта по одному из предприятий в Одесской области сегодня ночью.

8:04 В Запорожье уже 16 пострадавших после ударов "Калибрами".

Напомним, целью был объект инфраструктуры, но также пострадал жилой дом.

7:50 Карта "Шахедов" над Киевом и областью прямо сейчас.

Беспилотники фактически окружили столицу.

7:10 В Запорожье после удара "Калибрами" прогремели взрывы.

Целью стало критическая инфраструктура, заявили власти. При этом сильно пострадала многоэтажка.

Ранения получили восемь человек.

4:17 Карта "Шахедов" в Киевской области.

Около 50 беспилотников сейчас на юге региона, в районе Борисполя и Белой Церкви.

4:15 Россия произвела пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Мониторинговые паблики пишут о запуске "Калибров" с Чёрного моря.

3:32 Над Украиной зафиксировано более семи десятков "Шахедов", сообщают мониторинговые паблики.

Наибольшая группа идет в сторону Белоцерковского района: 18 дронов замечены над Гайсином, еще 15 восточнее Умани, 12 в районе Смелы и 16 в районе Золотоноши. Кроме того, 8 беспилотников держат курс на Обухов.

Также фиксируются пролеты в Винницкой области — один дрон перелетел из Одесской области. На севере зафиксированы по одному "шахеду" севернее Конотопа и Шостки, оба движутся на запад.

На Полтавщине 5 аппаратов отмечены севернее Лубен, в Киевской области 2 направляются к Каневу. Еще по одному дрону летят южнее Балаклеи и южнее Мерефы Харьковской области.

В Киеве и области объявлена тревога.