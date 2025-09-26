Анализируем итоги 1311-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась в Березовом Днепропетровской области, а также южнее на двух участках Запорожской области, сообщает Deep State.

В частности, россияне продвинулись около Ольговского, где освобождали территории ВСУ в ходе летнего контрнаступления 2023 года (недавно Ольговское было захвачено).

Армия РФ начала активные наступательные действия в сторону Днепропетровской области почти по всей линии фронта на этом направлении, сообщает украинский военный с позывным "Алекс".

"Противник перебросил значительное количество резервов не только на Добропольское, но и на Покровское направление, в частности, за счет этого противник несколько дней назад начал активные наступательные действия в сторону Днепропетровской области, почти по всей ЛБС в этом направлении", – написал он.

При этом главком Сырский сегодня заявил, что российские войска вывели часть войск с Новопавловского направления и перебросили их на Добропольский участок, чтобы сдержать контратаки ВСУ.

В то же время, напомним, россияне недавно продвинулись к югу от Новопавловки - в селе Ивановка. То есть наступление там все же идет.

Армия РФ уже заходит в центр Купянска и подбирается к микрорайону Юбилейный на юго-западе города, сообщает Deep State.

Проникновение через трубопровод удалось остановить, поэтому россияне заходят через реку и посадки, но меньшим числом. Однако россиянам удалось за это время накопиться в достаточно большом количестве, чтобы осуществлять штурмовые действия, просачивание и диверсионно-разведывательную деятельность.

На обновленной карте DS серая зона охватила уже примерно половину города.

Минобороны РФ заявило сегодня о захвате Юнаковки в Сумской области.

Украина этого не подтверждала, однако на карте Deep State село почти полностью указано под контролем РФ. Отметим, что на фронте в Сумской области несколько недель было затишье. При этом накануне Киев заявлял, что провел контратаки на Сумщине.





Также РФ продвинулась севернее Лимана в Шандриголово, сообщает Deep State.

Украинский боец с позывным "Мучной" пишет, что угроза серьёзного удара под Лиманом начинает нарастать.

Он пишет, что фактически захвачено село Заречное. Далее россияне, по мнению военного, после перегруппировки, атакуют западнее и в районе села Ставки, где и так уже продвигаются.

Также, пишет "Мучной", важной точкой остается Дерилово, так как после его потери могут завязаться бои на подступах к Дробишево. После этого на флангах "начнётся тяжёлая схватка". Кроме того россияне движутся к северу от Ямполя.

К обстрелам. Россия сегодня атаковала подстанцию в Одесской области, из-за чего часть участков оказались обесточенными. Также был новый удар по энергетике в Черниговской области - после чего в Чернигове остановился электротранспорт и пропало водоснабжение.

Украина атаковала вновь Афипский НПЗ в Краснодарском крае, на объекте был некрупный пожар от обломков дрона.

Дадут ли Украине "Томагавки"

Сегодня стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время их встречи во вторник.

Сам украинский президент в интервью Axios заявил, что попросил у США ракетную систему, но отказался называть, какую именно. И что Трамп обещал "подумать" над просьбой. В случае согласия Зеленский обещал ударить по Кремлю и начать бить по российской энергетике (в случае, если Россия попытается устроить Украине новый блэкаут).

The Telegraph со ссылкой на источники пишет, что речь о дальнобойных ракетах "Томагавк", способных преодолевать расстояние до пяти тысяч километров. Президент Украины заявил американскому коллеге, что это может убедить Путина сесть за стол переговоров. Однако неясно, даст ли в итоге Трамп "Томагавки", пишет издание.

Ранее о том, что президент США не хочет ударов по России американскими ракетами, писало после встречи Зеленского и Трампа издание Wall Street Journal.

При этом госсекретарь Рубио говорил европейским коллегам, что изменение тональности Трампа в отношении Украины следует рассматривать "настолько позитивно, насколько это возможно", говорят источники "Телеграфа". В то же время Рубио не исключал, что Штаты будут поставлять Украине наступательные вооружения.

Telegraph напоминает, что Байден отклонял просьбу о передаче "Томагавков". Также напомним, что Зеленский уже просил у Трампа дать эти ракеты несколько месяцев назад - но президент США отказался от этой идеи.

Какова вероятность, что он согласится на это сейчас?

На данный момент она весьма невелика. "Томагавки", помимо самой Америки, стоят на вооружении у ближайшего союзника США - Британии. Закупить их планируют Австралия, Нидерланды и Япония. Но это не то оружие, которое американцы активно продают по всему миру.

По факту это крылатая ракета средней дальности, поскольку в своих отдельных комплектациях она может бить на расстояние до 5000 километров. Таким образом она подпадала под ядерный договор о сокращении таких ракет (ДРСМД). И, хотя сейчас из него Россия и США уже вышли, но эти ракеты однозначно рассматриваются как одно из основных средств ядерного нападения.

Москва еще в прошлом году изменила свою ядерную доктрину так, чтобы расценивать ракетный удар западным вооружением с территории Украины как нападение передавшей эти ракеты державы. Это было сделано в ответ на применение по России тактических ракет ATACMS, что в конце своей каденции одобрил Байден и затем остановил Трамп.

Применение же Украиной куда более дальнобойных "Томагавков" (или просто угроза такового) тем более будет расценено Москвой как прямое участие США в ударах по РФ. И может повлечь за собой ответное повышение ставок со стороны РФ. Возникает множество рисков - от удара ядерным оружием или "Орешником" по Украине до ударов любого типа непосредственно по целям на Западе. Что чревато уже катастрофическими последствиями для всего мира.

Трамп же, несмотря на всю свою антипутинскую риторику последних дней, явно пытается не начать войну США с Россией (к чему может привести передача "Томагавков"), а переложить на Европу бремя поддержки Киева, заодно заставив ЕС отказаться от российских энергоносителей. И, по общим оценкам западной прессы, он хочет "умыть руки" от войны в Украине.

Все это не ложится в гипотезу, что Трамп может передать Украине ракеты, способные втянуть США и Запад в прямую войну.

Тем более, что пока сигналы поступают совсем другого плана.

Выведут ли США войска из Европы?

Вчера министр обороны США Пит Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Виргинии на экстренное совещание.

Причины срочного созыва официально не названы. По данным The Washington Post, подобная директива выглядит беспрецедентной: собеседники издания не припомнили, чтобы глава Пентагона когда-либо требовал присутствия столь большого числа высших офицеров в одном месте одновременно.

Западная пресса отмечает, что неожиданное распоряжение вызвало замешательство и тревогу. The Hill пишет, что столь масштабная встреча в столь сжатые сроки необычна, ведь подготовка подобных мероприятий обычно занимает месяцы, а офицерам приходится прибывать из Европы, Африки и Ближнего Востока.

При этом издание напоминает, что в этом году администрация Трампа уволила многих высокопоставленных руководителей, а сам Хегсет объявил о планах сократить число генералов на 20%. Эксперты указывают и на риски безопасности, связанные с одновременным присутствием всего высшего командования в одном месте.

Сам президент Трамп отреагировал на обсуждения с недоумением, заявив: "Почему это так важно? Разве не здорово, что люди со всего мира приезжают сюда на встречу?" Вице-президент Джей Д. Вэнс также сказал, что в этом нет ничего необычного, и назвал излишним внимание СМИ к событию.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, напротив, считает, что речь может идти о перестройке командной структуры и изменении стратегических приоритетов.

По его словам, Хегсет может представить новую концепцию с большим акцентом на Западное полушарие, включая переброску кораблей в Карибский бассейн и возможное сокращение американского присутствия в Европе. Ходжес предупредил, что подобные шаги в условиях текущей войны в Украине будут восприняты союзниками крайне болезненно.

"Когда президент пару дней назад сказал, что Россия — "бумажный тигр" и Украина может победить, то это прозвучало так, словно раз Россия "бумажный тигр", то можно начинать выводить силы из Европы. Я не уверен, что именно это имелось в виду, но логика складывается именно такая. А сейчас, на мой взгляд, самое неподходящее время уходить из Европы", - сказал Ходжес.

"Я не знаю, случится ли все это, но создается впечатление, что к этому подталкивают разговоры о "фокусе на Западном полушарии" и странные выступления президента. Я надеюсь, что Конгресс вмешается, ведь там подавляющее большинство поддерживает НАТО, трансатлантические связи и Украину", - добавил отставной генерал.

Отметим, что слухи о планах Трампа сократить свое присутствие в Европе ходят уже давно. Однако сам Белый дом таких планов никогда не подтверждал, и данные версии в основном курсировали в СМИ со ссылкой на источники.

В то же время трамписты неоднократно - и глава Пентагона Хегсет в их числе - неоднократно говорили о том, что Америке необходимо переносить центр усилий на Атлантику и азиатско-тихоокеанский регион для "сдерживания" Китая. Трамп же в последнее время настойчиво дает понять, что война в Украине - это проблема Европы, которая должна больше тратить на свою оборону.

Все это вызывает у Европы опасения, что Вашингтон будет так или иначе переориентироваться на другие регионы. С одной стороны лишая Европу защиты, с другой - вынуждая ее тратить больше денег на американское оружие (поскольку своя военная промышленность не может покрыть все оборонные нужды стран ЕС).

Вся страна будет в розыске

В Украине изменился порядок воинского учета: теперь мужчины от 25 до 60 лет, которые по разным причинам раньше не состояли на воинском учете, будут внесены в систему автоматически.

Сам текст постановления Кабмина еще не опубликован, но из его анонса можно предположить, что для мужчин, которые когда-то выпали из системы, теперь исчезает возможность формально оставаться "неучтенными".

До недавнего времени на воинском учете должны были состоять все мужчины призывного возраста и военнообязанные.

Но на практике существовало немало ситуаций, когда человек оказывался вне системы.

Часть молодых людей просто никогда не становилась на учет после достижения 17-18 лет, потому что не явились в военкомат по повестке или из-за ошибок со стороны школ и университетов, где учет часто вели формально.

Другие выпадали при переездах: нужно было сняться с учета по старому адресу и встать на новый, но далеко не все это делали, особенно при частой смене жилья или отсутствии постоянной прописки (или регистрации).

Лица с приписными свидетельствами (военными билетами для тех, кто проходил альтернативную службу или не служил по состоянию здоровья) - тоже могли быть в невидимой зоне для системы. Раньше такие списки хранились локально в военкоматах и не всегда корректно оцифровались при переходе на электронные базы.

Отдельная категория - те, кто уехали из страны. Многие из них не обновляли данные в военкоматах, либо возвращались и годами оставались невидимыми для системы. Были и те, кто имел отсрочки по учебе или состоянию здоровья, но так и не завершил оформление документов, а значит, в базе числился некорректно или вовсе отсутствовал.

Здесь же и элементарные бюрократические ошибки: в условиях бумажного учета и несогласованности баз данных часть людей просто терялась.

Впрочем, как писалось выше, по закону все мужчины призывного возраста и военнообязанные и ранее должны были стать на воинский учет. Но "выпавшие из системы" добровольно это зачастую не делали, чтоб не подвергаться риску мобилизации. И попадались в поле зрения ТЦК только если их ловили во время уличных проверок или же постановки на воинский учет требовали жизненные обстоятельства (учеба в ВУЗе, трудоустройство, получение бронирования и т.д.).

Именно этих категорий мужчин - тех, кто должен был состоять на учете, но по факту в базах не числился, и ждет новое изменение - автоматическая постановка на учет.

По закону система подтягивает данные из реестров и формально закрывает возможность существовать "вне учета".

Откуда будут браться эти данные?

Постановлением правительства от 20 августа 2025 года №1010 предусмотрено, что электронное взаимодействие Реестра "Оберіг" в режиме реального времени осуществляется с такими государственными электронными ресурсами: Государственный реестр актов гражданского состояния, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков, электронная система здравоохранения, портал "Дія", единая база данных по вопросам образования, информационно-аналитическая система Государственной службы занятости, информационная система социальной сферы, а также иные электронные ресурсы.

То есть для постановки на учет больше не требуется личный визит в территориальный центр комплектования, и сам факт того, что человек не ходил в военкомат, не освободит его от обязанностей.

Как пояснил "Стране" адвокат Ростислав Кравец, практика показывает, что чаще всего данные попадают в "Оберіг" из демографического реестра. Очевидно оттуда и подтянут всех тех, кто до сих пор был для системы невидимым. Таким "невидимкам" в долгосрочной перспективе придется учитывать, что все обязанности военнообязанного для них начнут действовать автоматически.

На практике это означает, что с момента внесения в реестр мужчина юридически считается военнообязанным.

К нему применяются все нормы закона: обязанность обновлять личные данные при изменении места жительства, работы или семейного положения, обязанность являться по вызову и ответственность за игнорирование этих требований. Если ранее можно было ссылаться на то, что человек вообще не стоит на учете, то теперь этот аргумент не имеет силы.

Если у человека есть основания для отсрочки или освобождения, он сможет подтвердить их уже после того, как его внесли в реестр. А если оснований для отсрочки не будет и новые военнообязанные проигнорируют повестки из ТЦК, им светят штрафы за нарушение мобилизационного законодательства.

По словам Кравца, в такой ситуации возникает риск системного юридического хаоса: автоматическая постановка в базу без фильтров верификации и корректной обработки исключенных категорий приведет к массовым ошибкам, нарушению прав граждан и перегрузке как судов, так и органов ТЦК.

"Автоматическая интеграция реестров в систему "Оберіг" часто приводит к тому, что данные не переносятся корректно, и даже лица, которые были исключены с учета, снова оказываются в базе как "военнообязанные" или со статусом "в розшуку". Уже сегодня у нас есть десятки дел, когда "особа була виключена", а после очередного обновления "Резерва" - "в розшуку". Теперь они хотят всех присоединить к "мега‑базе", которая, напомню, хранится за границей. То есть, там будут персональные данных вообще всех. Но изменит ли это ситуацию? Будет больше штрафов и розысков. А значит и тех, кто это оспаривает. Если уже сейчас в ТЦК тысячи постановлений, которые отменяются. А дальше их будет еще больше. В судах возникнет просто коллапс. Очевидно, что пытались запугать всех, но идея сделать всю страну в розыске - не очень хорошая история", - считает адвокат.

Отдельный вопрос касается тех, кто уже исключен с воинского учета. Сюда относятся мужчины старше предельного возраста пребывания в запасе, лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья и официально снятые с учета, а также осужденные за тяжкие преступления, которые по закону не подлежат воинскому учету.

По словам адвоката, автоматическое перетекание данных со всех реестров в "Оберіг" может привести к тому, что туда снова попадут люди, которые были исключены с воинского учета на законных основаниях - по возрасту, по состоянию здоровья или из-за судимости.

Формально они уже не являются военнообязанными, но есть риск, что из-за технических ошибок также окажутся в базе как лица, находящиеся в розыске со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая штрафы и принудительную доставку в ТЦК, если задержит полиция.