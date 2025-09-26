Армия РФ начала активные наступательные действия в сторону Днепропетровской области почти по всей линии фронта на этом направлении.

Об этом сообщает украинский военный с позывным Алекс, публикуя карту боевых действий в своём телеграм-канале.

"Противник перебросил значительное количество резервов не только на добропольское, но и на покровское направление, в частности, за счёт этого враг несколько дней назад начал активные наступательные действия в сторону Днепропетровской области, почти по всей ЛБС в этом направлении", – пишет офицер.

Ранее "Страна" анализировала информацию о том, что происходит с наступлением РФ в Днепропетровской области.

Война в Украине продолжается 1310-й день. Последние новости с ключевыми событиями четверга, 25 сентября 2025 года, – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду российские войска продолжили наступательные действия в Днепропетровской области у границы с Запорожской. В этом районе противник захватил посёлки Новоивановку и Новониколаевку, а также продвинулся в их окрестностях. ВСУ провели массированную атаку на Новороссийск – как с воздуха, так и безэкипажными катерами с моря.

