Россия уничтожит всю украинскую пехоту, если Украина не компенсирует отставание от РФ в вопросе беспилотников.

Об этом заявляет эксперт в области БпЛА, украинский военный Юрий Касьянов, комментируя статью экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о новых тенденциях на поле боя.

"Главная мысль всей статьи, как я понял, — современная война дронов изменила характер позиционной войны, того самого "тупика", о котором Залужный писал ранее, накануне своей отставки. Прошло почти два года, и бывший главнокомандующий анализирует нынешнюю ситуацию ретроспективно. Классической позиционной войны с долговременными укреплениями, ограниченными возможностями для манёвра и прорыва теперь уже нет. Мы потеряли главное преимущество обороны, когда небольшими силами можно сдерживать натиск превосходящего противника. Во всем виноваты дроны, потому что теперь преимущество в дронах на стороне противника и количественно, и качественно. Враг контролирует небо. В этих условиях нехватка людских сил, дефицит ресурсов, нарастающее технологическое отставание могут иметь катастрофические последствия для всей нашей обороны. Если мы не возьмемся серьезно, в полную силу за ликвидацию технологического отставания, и не найдем эффективного оружия против вражеских дронов, не закроем небо, наша немногочисленная пехота просто вымрет на отдельных позициях, которые она занимает мелкими группами, - либо потому, что всех убьют дронами, либо потому, что убьют дронами логистику", - заявляет Касьянов.

По его мнению, решение данной задачи является очень сложным.

"Это очень сложная задача. Превзойти богатого на ресурсы противника, который имеет развитую (по сравнению с нами) оборонную промышленность, инженерно-конструкторскую базу, невозможно усилиями отдельных, немногочисленных частных компаний, которые не имеют достаточного финансирования и не опираются на развитую промышленность. Не сможет это сделать даже придворная Fire Point, сколько бы денег партнёров в неё ни влили и какую бы ей поддержку ни оказывали первые лица государства", - пишет Касьянов.

Он считает, что для реализации такой масштабной задачи нужно объедение частных компаний и государственных возможностей с назначением кого-то конкретного за реализацию этой задачи, иначе "потеряем все".

Напомним, Залужный в своей статье написал, что линия фронта перестала быть сплошной, и россияне используют это для проникновения отдельных групп своих войск вглубь украинской обороны.

"Зона поражения как ударными БпЛА, так и совместно действующими артиллерией постоянно расширяется. Недавнее поражение гражданского транспорта на путях Славянск-Изюм и Славянск-Барвенково подтверждает, что зона точного поражения постоянно расширяется. Понятно, что это приводит не только к разрушению путей логистики, но и к постепенному исчезновению такого понятия, как тыл, потому что его традиционное размещение за боевыми порядками на расстоянии менее 40 километров уже невозможно из-за постоянного огневого контроля противника. В результате оборона постепенно трансформируется из активного удержания позиций, действующих во взаимодействии с другими эшелонами и резервами и огневыми средствами, в выживание малых групп, на которые постоянно давят как дистанционные средства разведки-поражения, так и засыпания малыми группами пехоты. Как следствие, такое построение обороны приводит к размытости вроде бы сплошного переднего края, а иногда – к фактическому непониманию реального определения своих позиций по границам обороны. Так что россияне изобрели еще одно решение по преодолению позиционного тупика. Это так называемая инфильтрация – проникновение отдельных военнослужащих и групп пехоты противника вглубь нашей обороны через промежутки в боевых порядках. Все это мы наглядно увидели на примере Добропольского выступления, Покровска и уже Купянска", – написал Залужный.

В той же статье Залужный заявил о позиционном тупике на фронте в Украине.

В среду российские войска продолжили развивать наступление в Днепропетровской области на стыке с Запорожской. В этом районе россияне захватили Новоивановку и Новониколаевку, а также продвинулась рядом с ними. Между тем ВСУ провели массированную атаку на Новороссийск - как с воздуха, так и безэкипажными катерами с моря.

