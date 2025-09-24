Анализируем итоги 1309-го дня войны в Украине.

Разворот Трампа над Украиной

Вчера Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским. И по итогам встречи написал внешне крайне жесткий в отношении Москвы пост.

В нем он заявил, что Россия - это "бумажный тигр", испытывает огромные трудности, а Украина становится сильнее и может вернуть все свои территории и даже "пойти дальше". И фактически призвал воевать против РФ до "победного конца".

"Узнав и полностью поняв военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией, а также увидев экономические проблемы, которые она создает для России, я думаю, что Украина при поддержке Европейского союза в состоянии бороться и отвоевать всю Украину, вернув ее в ее первоначальное состояние. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, изначальные границы, с которых началась эта война, вполне могут быть вариантом. Почему бы и нет? Россия бесцельно сражается уже три с половиной года в войне, которую Реальной Военной Силе следовало бы выиграть меньше чем за неделю. Это не украшает Россию. На самом деле это очень сильно выставляет ее "бумажным тигром". Когда жители Москвы и всех крупных городов, посёлков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им практически невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и что происходит в их военной экономике, где большая часть денег уходит на борьбу с Украиной, обладающей Великим Духом и становящейся только лучше, Украина сможет вернуть свою страну в её первозданном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше! Путин и Россия находятся в больших экономических проблемах, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним всё, что захочет", – написал он.

Зеленский после этого заявил, что Трамп хочет поддерживать Украину "до самого конца".

"Президент Трамп был более позитивен в этом вопросе, и он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца. Я очень позитивно отнесся к сигналам со стороны о том, что Трамп и Америка будут с нами до конца войны", - сказал украинский президент, комментируя пост хозяина Белого дома.

Отметим, что в цитируемом выше сообщении Трампа он ничего не говорил о том, что будет "до конца поддерживать Украину". Более того, он вообще не говорил, что будет поддерживать Украину. Он написал, что Украина будет вести войну при поддержке Европы. А США готовы поставлять оружие для НАТО, которое затем может "делать с ним, что хочет".

Другими словами, речь идет об уже реализуемой схеме, по которой страны НАТО закупают оружие у Вашингтона, а затем передают его Киеву. О помощи Украине (то есть о бесплатной передаче оружия, как было при Байдене) в данной схеме речь не идет.

В России, комментируя слова Трампа, заявили, что "Россия не тигр, а медведь, а бумажных медведей не бывает".

"Заявления Трампа на Генассамблее ООН были сделаны после общения с Зеленским и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое контрастирует с видением РФ. Однако у РФ тоже будет возможность довести до американской стороны свою позицию. И это сможет сделать наш министр иностранных дел Лавров, который будет встречаться со своим визави (госсекретарем Рубио - Ред.) в Нью-Йорке на полях Генассамблеи", - заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

По его словам, "динамика на передовой показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра — позиции будут гораздо хуже". Также он добавил, что "ВС РФ по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, ВСУ несут большие потери".

При этом против лично Трампа никаких выпадов Кремль не делал, акцентируя, что отношения между президентами США и РФ по-прежнему дружеские и они общаются на "ты".

Параллельно заявления Трампа прокомментировал и зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Слова президента США про возможность Украины вернуть территории и слабую экономику РФ он назвал "реальностью, в которой давно и счастливо живут Обама и Байден". И предположил, что американский президент скоро снова поменяет свою точку зрения.

"Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернётся. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зелёному пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощённым им Маском. Или сделать что-то ещё очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию. Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И всё будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети", - написал Медведев.

Впрочем, тем не менее, по крайней мере внешне, на данный момент позиция Трампа поменялась практически на 180 градусов.

Напомним, до этого все его "мирные планы" строились на том, что Украина должна де-факто признать потерю территорий и согласиться на остановку войны по линии фронта. А сейчас он говорит, что Украина может воевать "до победного конца".

Почему произошли такие перемены и что они на самом деле означают?

Мы уже писали, что после встречи на Аляске, где Путин озвучил Трампу свой план завершения войны (включая вывод украинских войск из Донбасса), перед Киевом и его европейскими партнерами (а также ястребами в Республиканской партии США) стояло несколько задач.

Задача-минимум – не допустить, чтобы Трамп начал жесткое давление на Зеленского с целью склонить его принять план Путина.

Задача среднего уровня – убедить Трампа вернуться к политике времен Байдена и возобновить помощь Украине и/или ввести жесткие санкции против РФ. А также, по возможности, прервать диалог Москвы и Вашингтона.

Задача-максимум – побудить Трампа дать добро на действия, которые уже давно требуют "ястребы", но на них не соглашался даже Байден, опасаясь прямого военного столкновения НАТО с Россией - ввести бесполетную зону, блокировать порты, дать Украине много дальнобойных ракет с правом бить по Москве.

Соответственно, у Трампа также было три варианта действий.

Первый – давить на Зеленского, чтобы тот согласился на условия Путина. Рычаги для давления у Трампа есть, и они позволили бы ему, может быть, даже довольно быстро добиться соглашения по прекращению войны. Но слишком сильное сопротивление этому было среди западных элит, которое Трамп не может не учитывать.

Второй – давить на Путина, чтобы тот отказался от тех условий, которые Киев считает неприемлемыми. Рычагов давления на РФ у США осталось не очень много и их задействование не гарантирует быстрого результата и сопряжено с рисками эскалации в отношениях Москвы и Вашингтона, а также с еще более сильным дрейфом РФ к Китаю.

Третий – ничего не делать, а умыть руки и просто следить за развитием ситуации при условии, что тратить на войну в Украине деньги Америке не надо будет.

По итогу вчерашнего дня можно констатировать, что Киев и Европа выполнили задачу минимум – не допустили давления Трампа на Зеленского. А также значительно затруднили дальнейший диалог Москвы и Вашингтона. И сбили позитивный настрой относительно Путина, который у Трампа присутствовал после Аляски.

Более того, фактически Трамп вообще снял с повестки тему быстрого завершения войны, что также является успехом для Зеленского и лидеров европейских стран, которые ранее соглашались с идеей остановки боевых действий по линии фронта только под давлением Трампа и в расчете на то, что Путин на нее не согласится (и расчет этот, к слову, оправдался). При том что их план изначально был войну не заканчивать, а продолжать "до победного конца", но прямо они это говорить опасались, чтобы не раздражать Трампа. Но теперь президент США сам прямо дал "зеленый свет" на продолжение боевых действий на войну до "границ 1991 года".

На "переориентацию" Трампа, вероятно, повлиял целый комплекс факторов. В том числе и инциденты с дронами и самолетами, и, судя по всему, поток информации от людей в его окружении о том, что украинская армия усиливается, а Россия ослабевает, сталкивается со все большими экономическими проблемами, а потому и не может претендовать на какие-либо серьезные уступки со стороны Киева вроде вывода войск из Донецкой области.

Однако на данный момент не решены прочие задачи украинских властей и европейцев по более серьезному вовлечению США в дело поддержки Украины и противодействия России. Потому что Трамп, по сути, выбрал для себя третий вариант – умыть руки и просто зарабатывать на войне, продавая европейцам оружие для передачи Киеву. При этом помощь не возобновляя. А введение жестких санкций против РФ увязал с соответствующими действиями Европы, на которые та пока идти не готова.

То есть логика у Трампа может быть примерно такая: "Так как войну быстро остановить не получается, то нужно на ней заработать. Хочет Зеленский воевать дальше? Верит в свои силы? Отлично. Пусть воюет, сколько хочет. Главное, чтобы европейцы продолжали у американцев покупать оружие и США свои деньги не тратили. Санкции против РФ? Вполне возможно, что мы их введем, если европейцы также их введут и откажутся от российской нефти и газа ради американского и будут давить на Китай и Индию, чтобы те сделали то же самое. Не хочет ЕС это делать? Тогда и мы подумаем. Ну а пока будем просто зарабатывать деньги, наблюдать за процессом со стороны и ждать, когда Путин сам запросит сделки".

Практически прямым текстом о том же пишет и западная пресса.

Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что комментарии Трампа были направлены на то, чтобы показать, "что он начинает отстраняться, подавая сигнал о том, что это вопрос Европы".

Британская The Telegraph также считает, что Трамп умывает руки.

"То, что на первый взгляд может показаться ошеломляющим разворотом, на самом деле может быть плохой новостью для Владимира Зеленского… Вместо того чтобы пообещать новую поддержку Украине или активизировать действия против России, Трамп, похоже, передает все Европе и НАТО", - анализирует газета.

"Трамп умывает руки от войны в Украине... Звучит так, как будто с него хватит", - добавляет издание.

"Нет никаких намеков на дополнительную поддержку Украины или на то, что он будет наказывать Москву еще больше. Его единственное обязательство — продолжать продавать оружие союзникам. Вряд ли это изменит правила игры", - говорится в статье.

Тем более еще неизвестно, в каком количестве и в какой номенклатуре США будут продавать для Украины оружие – по данным СМИ, американский ВПК перегружен заказами.

Кроме того, все помнят кульбиты Трампа. Еще не так давно он говорил, что у Зеленского нет "никаких карт" и Украина проиграет войну, так как Россия – мощнейшая держава. Затем он грозил Путину жесткими санкциями и ставил ультиматумы. Потом внезапно эти ультиматумы снял, встретился с Путиным и заявил о прорыве в переговорах и скором завершении войны. А теперь сказал, что Украина может освободить всю свою территорию и "пойти дальше", а Россия – "бумажный тигр", а потому пусть война идет дальше.

И в будущем под влиянием каких-либо новых обстоятельств Трамп может вновь поменять свою точку зрения, на куда менее благоприятную для Киева. Вероятно, именно поэтому реакция Москвы на его вчерашнее заявление была довольно спокойной и мягкой в духе "продолжаем работать, постараемся переубедить". То есть в Кремле, судя по всему, как раз и надеются на новую "смену концепции" у Трампа (о чем прямо пишет Медведев).

Тем более что и сам Трамп вчера взял очередную паузу сроком в один месяц, чтобы ответить на вопрос журналиста, по-прежнему доверяет ли он Путину.

Все это далеко не лучший расклад для украинских властей и европейцев, а потому они попытаются его поменять и привлечь Трампа к более активному участию в поддержке Украины и к давлению на Россию. То есть выполнить задачу среднего уровня, а если получится, то и задачу-максимум, чтобы уже наверняка вернуть Трампа на "дорогу Байдена" или даже более того.

Правда, пока мало что указывает на то, что Трамп готов по этому пути пойти. Однако инструментов изменить его мнения у Киева и Европы (а также у ястребов внутри Республиканской партии США) немало. В первую очередь, это ситуация с инцидентами в воздушном пространстве Европы, в которых страны НАТО обвиняют Россию. Если они будут продолжаться и усугубляться, то все чаще европейцы будут призвать Трампа вмешаться. Особенно если начнется эскалация – например, собьют российский самолет, РФ на это ответит, европейцы призовут США их защитить, начнутся какие-то действия американцев, ответ на них России и так далее (подробнее об этом сценарии, который чреват очень опасными последствиями вплоть до новой мировой войны и ядерного конфликта мы писали здесь).

Большое значение будет иметь и развитие ситуации на фронте. Значительное изменение ситуации в пользу одной из сторон может также сильно повлиять на позицию Трампа.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает развивать наступление в Днепропетровской области на стыке с Запорожской. В этом районе россияне захватили Новоивановку и Новониколаевку, а также продвинулась рядом с ними.

Как сообщает Deep State, под Новоивановкой серая зона приблизилась к агломерации Нововасилевского и соседних населенных пунктов.

Напомним, что у РФ уже давно идет продвижение на этих участках.

Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что россияне фактически захватил Калиновское, которое у Deep State лишь частично в "серой" зоне.

РФ сегодня днем ударила двумя "Искандерами" по учебному полигону ВСУ, сообщили украинские Сухопутные войска. По его данным, есть потери.

Российские паблики при этом сообщали о таком ударе у поселка Гончаровский Черниговской области.

Украина сегодня атаковала НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, где начался крупный пожар. Это уже второй такой удар по этому заводу.

Также ВСУ провели массированную атаку на Новороссийск - как с воздуха, так и безэкипажными катерами с моря. Погибли три человека, в городе поражено несколько зданий.

Позже стало известно, что поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. Отметим, что Каспийский магистральный нефтепровод транспортирует российскую и казахстанскую нефть до морского терминала в посёлке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.

Ближе к вечеру была атака дронов и на Туапсе.

"Тупик на фронте". Оценки Залужного и Рогозина

Экс-главком Залужный написал статью, где в очередной раз заявил о тупике на фронте. Свой тезис он обосновал на примере Курской операции ВСУ, цена которой "была слишком высокой".

Посол в Британии пишет, что дроны обеих сторон видят концентрацию сил, что делает почти невозможным внезапный удар для прорыва оборонительных линий.

"Хотя, конечно, мне можно возразить, вспомнив то самое Курское наступление. Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Однако практика показала, что в конечном итоге изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне. Оборонявшиеся войска (армия РФ - Ред.) сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и со временем не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и впоследствии сами осуществили тактическое продвижение — также без оперативного успеха. Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой", - пишет Залужный.

Он резюмирует, что "в основе позиционного тупика лежит не только невозможность прорыва оборонительных рубежей, но и, что самое главное, невозможность выполнить оперативные задачи, включая выход на оперативное пространство".

Отметим, что такие выводы звучат и со стороны РФ - ровно о том же на днях говорил российский сенатор Дмитрий Рогозин, командующий подразделением армии РФ в Запорожской области.

Он считает, что армии Украины и России достигли паритета в силах и средствах, из-за чего продвижение фактически невозможно. Любая техника уничтожается в пределах 20 км от линии фронта, пехота также заметна и поражается.

"В основном вся война идет в тактическом звене, это штурмовая группа, 3-5 человек, мужики где-то возраста примерно близкого к нам по степи, которые вся заминирована, где дроны с разных сторон жужжат, увешанные броней, автоматом, боекомплектом, гладкостволом, чтоб отстреливаться от дронов, еще и РЭБ. Встать с этим всем невозможно со стула, не то что идти куда-то наступать. А если техника появляется, любая военная в зоне 20 километров ближе к линии боевого соприкосновения, она будет сожжена, и нами у них, и у них у нас. Вот и все. Вот он тупик-то в чем, в чем проблема позиционной войны. То есть силы примерно равны по оснащенности, по подготовленности, даже по мотивации", - заявил Рогозин.

Он отдельно отметил Херсонскую область, где к вышеперечисленному добавляется еще и Днепр. И, по его словам, обе стороны уничтожают противника, как только он подходит к берегу реки. И о ее форсировании в таких условиях речи быть не может.

"Я сегодня с утра опять был у себя на пункте управления, вот у меня там плазмы висят, и я вижу картинку с наших дронов. Вот он выжженный Степногорск (в Запорожской области - Ред.) вокруг просто поля голые, лесополос уже нет, там заяц появится, я его увижу, а не то что человек. Вот как двигаться от вот этого, пройти вот этот маршрут, на чем? А техника, она будет подорвана, потому что все дороги заминированы, и нами, и ими, дистанционно, и не только дистанционно", - заявил Рогозин.

Мы уже писали, что изменить эту ситуацию может лишь резкий скачок одной из сторон по дронам (количество, дальность применения, способы борьбы с дронами противника, массированное использование искусственного интеллекта для управление боем, использование наземных роботизированных систем) и личному составу.

По беспилотникам и Украина, и Россия на данный момент в целом держат относительный паритет - даже несмотря на то, что украинские эксперты и говорят о наращивании российских возможностей по FPV-дронам. Что позволяет РФ выбивать украинскую логистику на расстоянии уже 30-40 километров, что раньше было немыслимым.

По личному составу преимущество, как заявляют в Украине, сохраняется у РФ - но оно не настолько подавляющее, чтобы обеспечить крупные прорывы фронта и выход на оперативный простор.

На данный момент резко нарастить этот фактор Москва может лишь за счет новой волны мобилизации. Такие ресурсы у россиян безусловно есть, да и подготовка системы рекрутинга велась в последние годы очень активно. Но Кремль говорит, что проводить мобилизацию не планирует, и набор добровольцев покрывает все потребности фронта (сегодня об этом снова заявлял Песков).

Впрочем, очевидно, что если ситуация будет обостряться, то вероятность объявления мобилизации в РФ будет повышаться. Хотя, очевидно, что, по многим причинам Кремль ее объявлять не хотел бы. Детальнее об этом мы писали здесь.

При этом все ж таки по прорыву в дроновом деле вопрос даже более важный, чем по количеству людей.

Так как можно бросить на штурм хоть миллион, хоть два миллиона человек, но если их встретит несколько миллионов дронов, то они далеко просто не смогут продвинутся и полягут в поле, либо будут вынуждены отойти.

О факторе дронов пишет в своей статье и Залужный.

«Сегодня всеобщая картина боевых действий основана на том, что большая концентрация людей даже в обороне совершенно невозможна. Любое увеличение количества личного состава на позициях мгновенно приведет к их уничтожению ударами FPV или артиллерии, доведенной через БПЛА. Поэтому оборона строится рассредоточением позиций и занятием их относительно малыми группами, вынужденными действовать автономно в течение определенного времени в действительно сверхтяжелых условиях», – говорится в статье.

«Еще один факт – зона поражения как ударными БпЛА, так и совместно действующими артиллерией постоянно расширяется. Недавнее поражение гражданского транспорта на путях Славянск-Изюм и Славянск-Барвенково подтверждает, что зона точного поражения постоянно расширяется. Понятно, что это приводит не только к разрушению путей логистики, но и к постепенному исчезновению такого понятия, как тыл, потому что его традиционное размещение за боевыми порядками на расстоянии менее 40 километров уже невозможно из-за постоянного огневого контроля противника. В результате оборона постепенно трансформируется из активного удержания позиций, действующих во взаимодействии с другими эшелонами и резервами и огневыми средствами, в выживание малых групп, на которые постоянно давят как дистанционные средства разведки-поражения, так и засыпания малыми группами пехоты», – написал Залужный.

«Как следствие, такое построение обороны приводит к размытости вроде бы сплошного переднего края, а иногда – к фактическому непониманию реального определения своих позиций по границам обороны. Так что россияне изобрели еще одно решение по преодолению позиционного тупика. Это так называемая инфильтрация – проникновение отдельных военнослужащих и групп пехоты противника вглубь нашей обороны через промежутки в боевых порядках. Все это мы наглядно увидели на примере Добропольского выступления, Покровска и уже Купянска», – добавил экс-главком ВСУ.

То есть, в нынешних условиях боя все более важным фактором становится не количество личного состава, а достижение превосходства в дронах и в подавлении дронов противника. Только при таких условиях можно будет говорить о глубоких прорывах обороны.

Почему Зеленского снова критикуют на Западе

В западной прессе снова начали выходить критические статьи про Зеленского.

Американская газета Politico пишет, что на Западе и в президентской партии "Слуга народа" растет недовольство президентом и обеспокоенность "постепенной монополизацией власти" в Украине.

Издание пообщалось с депутатами провластной фракции, которые были на недавней закрытой встрече фракции с президентом. На ней Зеленский критиковал депутатов своей фракции, активистов и журналистов за то, что они "не смогли сформировать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров".

Президент "воинственно заявил, что украинцы, высказывающие что-либо негативное о ситуации внутри страны, отвлекают внимание" от военных усилий и укреплении поддержки иностранных союзников. Он также дал понять, что собирается идти на второй срок, и сосредоточился на продолжении войны.

"Обличительная риторика Зеленского лишь усугубила то, что депутаты назвали встречей, отмеченной внутренней напряжённостью. По правде говоря, в рядах партии растет недовольство и ворчание по поводу крайне персонализированного метода правления Зеленского и его тенденции пренебрежительно относиться к парламенту. К тому же, действия, направленные против антикоррупционных агентств, по-прежнему раздражают некоторых его собственных законодателей", - пишет Politico.

Зеленский пообещал больше консультироваться с депутатами в будущем, но "это кажется маловероятным", говорит один из депутатов.

"Зеленский (на встрече с депутатами фракции - Ред.) был недоволен низкой явкой, поскольку около сотни депутатов его партии не пришли на встречу. И напряженность только усилилась, когда один из них усомнился в целесообразности ликвидации антикоррупционных органов в момент, когда они сосредоточили внимание на сотрудниках президентской администрации. Хотя Зеленский и сказал, что в будущем будет больше консультироваться с ними, "это маловероятно", посетовал один из депутатов и добавил: "вся эта история указывает на дальнейшее ужесточение политики внутри страны. С точки зрения Офиса президента, вы либо с Зеленским, либо вы - российская марионетка", - пишет издание.

По словам трёх европейских посланников в Киеве, западные союзники также начинают высказывать обеспокоенность.

Политические оппоненты давно жалуются на "популистское нетерпение украинского лидера к ограничениям и сложностям, необходимым для управления демократией, и на его врождённую болезненность к критике". Его защитники отвечают, что война требует "твёрдой и решительной руки".

Еще одну аналогичную статью выпустил британский журнал The Economist. Со слов украинского чиновника издание пишет, что поддержка президента в Украине и на Западе в начале войны "отправили его в космос и он начал верить в судьбу". Теперь решения принимаются узким кругом людей во главе с Ермаком - "грубияном, чья власть, похоже, не оправдана ни его опытом, ни его мандатом как невыборного чиновника". Команда президента "погрязла в старых пороках Украины" - борьба со СМИ, оппозицией, обвинения в связях с РФ стали инструментом вымогательства.

Издание пишет, что Украина устояла благодаря народу, а не власти, "значительная часть системы безопасности страны сформировалась независимо от слабого государства, а зачастую и вопреки ему".

"Очевидно, выборы должны состояться как можно скорее, как только позволят условия безопасности. Правительство, похоже, готовится к голосованию в следующем году, если мирные переговоры увенчаются успехом, и его рейтинги (Зеленского) останутся достаточно высокими. Значительная часть центрального правительства деградирует. Похоже, г-н Зеленский сбился с пути. Совершенно неясно, знает ли он, как найти новый путь", - пишет Economist.

Издание также отмечает, что Украина испытывает проблемы с мобилизацией, без которой "трудно представить себе путь к победе". Для этого на фронт должны будут отправиться представители гражданских отраслей и дети политиков.

"Навязанный Трампом компромисс, возможно, станет лучшим, на что может надеяться Украина", - пишет The Economist.

Если Украине не хватает людей для мобилизации, то не хватает и демократической легитимности, говорит чиновник. "Доверие между властью и обществом подорвано", - заявил он.

Источник говорит, что контуры мирного соглашения уже ясны, но большинство в вооружённых силах настроены пессимистично, готовясь к продолжению долгой борьбы. "Мы можем бороться годами, медленно теряя позиции", — говорит один высокопоставленный чиновник. "Но вопрос в том, зачем?"

Недовольство властью достигло пика в июле, когда люди вышли на протесты в поддержку НАБУ. Это стало поворотным моментом. "Навсегда будет разделение на "до" и "после", — говорит другой высокопоставленный чиновник. — "Они обнажили кризис власти, панику перед лицом протеста".

Еще одна проблема - дефицит бюджета. "Мы дошли до ситуации, когда денег нет, - с отчаянием заявляет высокопоставленный чиновник. - И у одной только Европы нет средств, необходимых, чтобы вернуть нас к жизни".

Издание пишет, что перед Украиной есть два "мрачных пути" - шаткое перемирие или затяжная война. "Если война закончится, у нас хотя бы будет шанс выкарабкаться", - говорит один из инсайдеров.

Отметим, что подобные негативные в отношении Зеленского и Ермака публикации в западных шли потоком два месяца назад на фоне скандала с попыткой урезания полномочий НАБУ и САП. Затем, однако, возник перерыв и сейчас поток этот вновь возобновился. Не исключено, что это связано с подготовкой Офисом президента контрудара по антикоррупционным структурам (об этом мы подробно писали здесь). И через публикации западных СМИ, возможно, этот контрудар пытаются предотвратить.