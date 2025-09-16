Вчера народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что россияне активно наступают вглубь Днепропетровской области, а Генштаб ВСУ не сообщает полной информации о происходящем ни обществу, ни президенту Владимиру Зеленскому.

Украинское командование сегодня опровергло слова Безуглой и заявило, что угрозы стремительного продвижения россиян в области сейчас нет.

Тем не менее украинские военные телеграм-каналы фиксируют продвижение РФ на Днепропетровщине, пусть и не стремительное, но ежедневное. Бои идут на двух основных участках.

Первый и главный - по линии сёл Новосёловка, Сосновка, Берёзовое и Новониколаевка. Общая протяжённость фронта там составляет более 16 км, а глубина вклинения россиян - до 10 км. Одновременно чуть южнее россияне продвигаются уже в Запорожской области, по линии Новоивановки и Ольговского. Эти участки смежные и составляют линию фронта уже до 25 км.

Второй примерно 5-километровый участок на Днепропетровщине расположен севернее, по линии деревень Ивановка и Филия около Новопавловки.

Но основное продвижение у россиян отмечается южнее.

Логика этого наступления просматривается уже сейчас: оно устремляется на запад, условно вдоль трассы Донецк - Запорожье и в случае успеха угрожает выйти в тыл всей украинской группировке, обороняющей фронт в Запорожской области по линии Гуляйполе - Орехов - Степногорск, а также подойти к Запорожью и Днепру.

Мы уже неоднократно писали, что выход российских войск к Запорожью и Днепру - это наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер, который в случае приближения к этим городам фронта даже без их непосредственного захвата фактически остановит свою работу, парализованный дронами, что резко снизит экономический и военный потенциал Украины.

Разумеется, это пока вопрос не ближайшей перспективы, судя по нынешним темпам российского наступления. Кроме того, путь россиянам на этом участке может преградить уже через 20 километров река Гайчур, которая вместе с Волчьей опоясывает этот район (Гайчур также преграждает путь войскам РФ и на востоке Запорожской области). По рекам наверняка будет строиться оборона ВСУ.

Но ситуация может измениться довольно резко в случае накопления проблем в украинских частях и прорыва фронта. Такой прорыв при отсутствии крупных лесных массивов и плотной городской застройки (как было на Донбассе) будет гораздо сложнее остановить.

Впрочем, пока неизвестно, есть ли у РФ достаточно резервов, чтобы поддерживать темпы наступления, и решит ли вообще российское командование наносить главный удар по Днепру и Запорожью.

Пока Москва придерживается прежней тактики наступления сразу на многих участках, продолжая растягивать украинские ресурсы по методу тысячи порезов и наращивая при этом удары по такой же растянутой украинской логистике, пользуясь наметившимся в последнее время преимуществом с дронами.

Но наступление в направлении Запорожья и Днепра, повторимся, наиболее опасное для ВСУ. В стратегическом смысле оно куда опаснее, чем возможное наступление на Славянск и Краматорск, поскольку даже взятие последних не приведет к перерезанию важнейших логистических путей украинских войск, а дальнейшее наступление на этом направлении упрется в укрепрайон в районе Барвенково.

Вчера мы сообщали, что в Днепропетровской области увеличили зону обязательной эвакуации семей с детьми.