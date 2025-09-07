К поселку Межевая Днепропетровской области приближается фронт. С середины августа там нет света и интернета, жители страдают от ежедневных ударов дронов.

Об этом идет речь в сюжете украинского телеканала.

Поселок находится всего в 15 километрах от линии фронта.

"Проснулся утром - уже и хорошо. Страшно. Света нет, уже и привыкли. Интернета нет - приходим в центр. Вода, слава Богу, в колодце есть. Пока что живем, а дальше видно будет. От дронов днем убегаем под деревья, в сараи, в дома, а ночью страшно ложиться спать, слышим каждый звук, как они летят", - сказала журналисту жительница Межевой.

"С 16-го числа мы без света. Ужасно, конечно, но еще терпимо, потому что тепло. А что в холода будет? На массиве даже газа нет. В части Межевой есть газ, а на массиве нет ни света, ни газа, ни связи" - говорит другая женщина.

По словам жителей, в поселке закрылись аптеки и почта, поэтому пенсию получить нельзя.

Между тем Минобороны РФ заявляет о захвате села Хорошее в Днепропетровской области.

Этот населенный пункт находится между Сосновкой и Вороным. О продвижении на этом направлении россиян сегодня сообщал украинский военный телеграм-канал Deep State. На его карте село находится частично в серой зоне, частично - под контролем РФ.

Ранее мы писали, что российская армия развивает наступления в районе Январского в Днепропетровской области.

Война в Украине идет 1292-й день. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли массированный обстрел по Украине, в том числе Киеву, возник пожар в здании Кабмина. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября в обновляемом онлайне.

