В субботу, 4 октября, в Украине идет 1319-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 4 октября

13:20 Ударов по жд-вокзалу в Шостке было два, сообщил министр общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, первый удар пришёлся по локомотиву пригородного поезда Терещинская–Новгород-Северский.

Второй удар - по электровозу поезда Киев–Шостка.

"Есть раненые среди пассажиров и работников "Укрзализныци". Медицинские бригады уже доставили пострадавших в больницы и оказывают необходимую помощь. Другие люди находятся в укрытиях под контролем спасателей и будут эвакуированы после окончания тревоги», - написал Кулеба.

Отметим, что в последнее время россияне все чаще атакуют локомотивы на украинской железной дороге. Об одном из таких случаев мы писали здесь.

12:55 Момент прилёта по жд-вокзалу в Шостке из-за которого пострадал пассажирский поезд. Судя по поднимающемуся еще до прилёта дыму это был не первый удар.

12:45 Видео с места удара по вокзалу в Шостке. Горит вагон поезда.

12:15 Дроны атаковали железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области, пострадал пассажирский поезд.

Об этом сообщает глава сумской ОВА Григоров. По его словам, среди пассажиров поезда Шостка-Киев есть раненные, на месте развернут оперативный штаб, работают спасатели.

Сообщается о 30 пострадавших.

Местные паблики пишут, что горит вагон поезда.

10:14 Российские войска возобновили атаки в Волчанске Харьковской области, сообщает американский "Институт изучения войны".

"Геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, указывают, что российские силы недавно продвинулись вдоль Южной железной дороги в западной части Волчанска и захватили Волчанский железнодорожный вокзал", - говорится в сводке "Института".

При этом "один российский военкор заявил, что украинские силы нанесли контратаку в центральной части Волчанска".

ISW также приводит данные российских пабликов, согласно которым войска РФ продвинулись в лесных массивах возле Синельниково к западу от Волчанска. Украина этого не подтверждала.

09:12 Кадры масштабного задымления в Чернигове после ночного прилёта по объекту энергетики.

08:51 Дроны в Черниговской области снова повредили несколько объектов электроснабжения. Без света оставались еще 50 тысяч абонентов, сообщает облэнерго.

Из-за предыдущих прилетов продолжает действовать почасовой график отключений по схеме “три через три” — три часа свет есть, три часа нет.

08:35 Ночью в Днепре дрон попал по объекту инфраструктуры, сообщает ОВА.

Также был прилет "Искандера" в Павлограде.

По данным нардепа Гончаренко, целью удара в Днепропетровской области были газовые объекты.

08:26 Дроны ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

08:06 Массированный удар дронами был нанесен ночью по Чернигову. В городе сильный пожар.