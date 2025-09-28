Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что война в Украине завершится не выигрышем одной из сторон, а переговорами.

Об этом Рютте сказал во время выступления в военной академии Вест-Пойнт в США.

Генсек Альянса отметил, что не каждый военный конфликт заканчивался мирными переговорами. Однако, по мнению Рютте, именно война в Украине будет окончена благодаря переговорам.

"Каждый конфликт заканчивается, хотя не всегда переговорами: мы выиграли Вторую мировую войну, мы выиграли холодную войну с Рейганом и Тэтчер. В Украине конфликт, скорее всего, закончится переговорами", - сказал Рютте.

По его словам, президент РФ Владимир Путин "хочет все, но знает, что не сможет этого добиться".

Рютте добавил, что Владимир Зеленский должен быть уверен в защите Украины после любого мирного соглашения или прекращения огня, а также, что российский лидер пока не демонстрирует желания завершить войну, однако из-за растущего давления Кремль можно заставить сесть за стол переговоров.

"Союзники работают над гарантиями безопасности для продолжительного мира. Путин не показывает никаких признаков прекращения войны, Россия ежедневно бьет Украину. Растущее давление – единственный способ склонить его к переговорам. Война показывает, что нам все еще нужны хорошо обученные, мотивированные и оснащенные солдаты", – отметил глава НАТО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на Генасамблее ООН заявил, что Россия на переговорах будет требовать защиты прав русских в Украине.

Между тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия пока ведут только переговоры по гуманитарным вопросам, а не о завершении войны.