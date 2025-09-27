Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена нападать на страны Североатлантического военного блока и Евросоюза.

Кадры соответствующего фрагмента выступления российского дипломата на Генассамблее ООН публикуют политические телеграм-каналы.

"Всё чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на страны НАТО и Евросоюза. Президент Владимир Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений", – сказал Лавров.

Он также заявил, что "любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счёт не должно быть никаких сомнений".

Лавров добавил, что Москва предлагала юридически обязывающие гарантии безопасности Украине, но "наши предложения были проигнорированы и игнорируются по сей день".



По словам кремлёвского дипломата, Москва остаётся открытой к переговорам по урегулированию конфликта с Киевом. В качестве основы для них он назвал учёт интересов России по безопасности и соблюдение прав русских на территории Украины.

Ранее зампреда совбеза РФ Дмитрий Медведев опроверг прогноз Рютте о нападении России, заявив, что генсек НАТО "перебрал волшебных грибов".

Война в Украине продолжается 1312-й день. Последние новости с ключевыми событиями 27 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

