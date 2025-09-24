Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с госсекретарём США Марко Рубио.

Инфомацию российских изданий подтвердили в американском госдепартаменте.

Диалог представителей Белого дома и Кремля прошёл на полях 80-й сессии генассамблеи Организации объединённых наций. По данным государственного информагентства РФ, переговоры длились более 50 минут.

Белый дом сообщает, что Рубио повторил Лаврову призыв президента США Дональда Трампа прекратить войну с Украиной, приняв меры для достижения долгосрочного урегулирования.

Стороны подтвердили заинтересованность в поиске мирного решения российско-украинского конфликта, сообщили в МИД РФ. Лавров акцентировал Рубио готовность Москвы придерживаться линии, выработанной лидерами стран на Аляске.

Как мы также сообщали, жена президента Украины Елена Зеленская встретилась с Меланией Трамп на полях генассамблеи ООН.

Война в Украине продолжается 1309-й день. Последние новости с ключевыми событиями среды, 24 сентября – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Во вторник поступили новости о продвижении армии РФ на нескольких участках в Днепропетровской области и на запорожско-днепровском фронте. В целом можно отметить, что в сентябре на втором направлении противник наступает интенсивно. ВСУ продолжают атаковать объекты на территории РФ дронами.

