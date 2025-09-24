В среду, 24 сентября, в Украине идет 1309-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

11:07 Переговорные позиции для Украины будут "гораздо хуже", если не заключить мир сейчас, заявили в Кремле.

По словам Пескова, "динамика на передовой показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже". Он добавил, что "ВС РФ по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, ВСУ несут большие потери".

11:00 В Кремле заявили, что новых волн мобилизации не планируется.

По словам Пескова, "ресурс добровольческий высокий и он позволяет комплектовать воинские соединения".

10:39 Армия РФ захватила Новоивановку и Новониколаевку на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, а также продвинулась рядом с ними.

Об этом сообщает Deep State.

Также под Новоивановкой серая зона приблизилась к агломерации Нововасилевского и соседних населенных пунктов.

09:40 Индонезия готова направить в Украину 20 тысяч своих миротворцев, заявил президент Прабово Субианто на Генассамблее ООН.

"‎Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а сапогами на земле. Если Совет безопасности ООН и Генассамблея примут решение, Индонезия готова направить 20 тысяч и даже больше наших сыновей и дочерей для установления мира в Украине и везде, где это нужно", — сказал Субианто.

09:20 В Башкирии беспилотники снова атаковали НПЗ "Газпром нефтехим Салават", сообщили местные власти. Над городом поднялся густой столб дыма.

Напомним, этот объект в 1500 км от границы Украины уже был атакован на прошлой неделе.

08:37 Вчера ночью Харьков был атакован 18 дронами-камикадзе, сообщает мэр Терехов. Основной удар пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, что повлияло на электроснабжение. Кроме того, повреждены жилые дома, магазины и несколько автомобилей.

Над ликвидацией последствий работают специалисты Харьковоблэнерго и коммунальные службы.

Коммунальщикам удалось удержать под контролем ситуацию с подачей воды, но местами из-за нехватки тока может отсутствовать горячая вода, предупредил Терехов.

Также из-за атаки на энергетический объект в частях Холодногорского и Шевченковского районов есть проблемы с движением наземного электротранспорта.

07:48 В Холодногорском районе Харькова после ночных ударов беспилотников возникли четыре пожара.

Загорелись здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты. Повреждены жилые дома и автомобили. Есть один пострадавший.