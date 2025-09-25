В киевских каналах и социальных сетях вечером 24 сентября распространилось видео с девушкой у ворот территориального центра комплектования (ТЦК).

Сообщается, что после мобилизации мужа ей негде жить, и она уже пять дней остаётся под забором учреждения. Она просто лежит на асфальте под открытым небом. Историю первой опубликовали в Telegram, там же приведены коротко подробности.

На видео, которое снято в тёмное время суток из окна рядом расположенного жилого дома, видно женщину у ворот, рядом - тёмный силуэт ещё одного человека - тоже девушки. Администраторы канала утверждают, что прохожие периодически подходят и предлагают девушке помощь лекарствами или добрым словом.

Украинские издания пересказывают содержание ролика и отмечают, что на момент публикации не получили комментариев ни от столичных ТЦК, ни от Киевского областного ТЦК и СП, ни от полиции. Конкретный адрес и обстоятельства появления женщины под зданием официально не подтверждены.

Редакции городских служб оперативных комментариев также пока не давали. Жителям Киева для сообщений о подобных ситуациях доступен круглосуточный контакт-центр 15-51 и городской портал обращений.

Ранее испанские журналисты узнали, что причиной отсутствия добровольцев в ВСУ стали не только неопределённость относительно сроков окончания войны, но и растущее недоверие к неэффективной системе, поражённой высоким уровнем коррупции, которой многие пользуются, чтобы уклониться от своих обязанностей и переложить ответственность за защиту страны на других.

"В 2022 году мы были глубоко мотивированы спасти Украину от российского вторжения. Мы все хотели что-то сделать для нашей страны. Но за всё это время мы не получили ни одной положительной истории от призывников. Только дерьмо", – рассказал один из них вместе со своей девушкой.

Известно, что в ВСУ знают, как украинское общество сочувствует уклонистам и не осуждает их.