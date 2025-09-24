До полутора миллионов украинцев призывного возраста уклоняются от мобилизационных патрулей, развернутых по всей стране.

Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Издание пишет, что причиной отсутствия добровольцев, желающих служить в ВСУ, является не только неопределённость относительно сроков окончания войны, но и растущее недоверие к неэффективной системе, поражённой высоким уровнем коррупции, которой многие пользуются, чтобы уклониться от своих обязанностей и переложить ответственность за защиту страны на других.

El Pais поговорила с несколькими уклонистами и их родственниками.

"В 2022 году мы были глубоко мотивированы спасти Украину от российского вторжения. Мы все хотели что-то сделать для нашей страны. Но за всё это время мы не получили ни одной положительной истории от призывников. Только дерьмо", – рассказал один из них вместе со своей девушкой.

Ранее замглавы правоохранительного комитета Верховной Рады Андрей Осадчук заявил, что шесть миллионов украинцев не обновили данные в ТЦК.

"Если у вас в результате шесть миллионов нарушителей, то наверняка что-то вы не так делали <...>", – прокомментировал нардеп.

Напомним, в ВСУ констатировали, что украинское общество сочувствует уклонистам и не осуждает их.