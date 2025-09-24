"Ни одной положительной истории". Испанские журналисты узнали, как много украинцев уклоняются от мобилизации
До полутора миллионов украинцев призывного возраста уклоняются от мобилизационных патрулей, развернутых по всей стране.
Об этом сообщает испанская газета El Pais.
Издание пишет, что причиной отсутствия добровольцев, желающих служить в ВСУ, является не только неопределённость относительно сроков окончания войны, но и растущее недоверие к неэффективной системе, поражённой высоким уровнем коррупции, которой многие пользуются, чтобы уклониться от своих обязанностей и переложить ответственность за защиту страны на других.
El Pais поговорила с несколькими уклонистами и их родственниками.
"В 2022 году мы были глубоко мотивированы спасти Украину от российского вторжения. Мы все хотели что-то сделать для нашей страны. Но за всё это время мы не получили ни одной положительной истории от призывников. Только дерьмо", – рассказал один из них вместе со своей девушкой.
Ранее замглавы правоохранительного комитета Верховной Рады Андрей Осадчук заявил, что шесть миллионов украинцев не обновили данные в ТЦК.
"Если у вас в результате шесть миллионов нарушителей, то наверняка что-то вы не так делали <...>", – прокомментировал нардеп.
Напомним, в ВСУ констатировали, что украинское общество сочувствует уклонистам и не осуждает их.