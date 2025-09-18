Зарплата сотрудников в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки варьируется в районе 20 тысяч грн.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко.



По его словам, работники ТЦК имеют ненормированный рабочий день и работают в тяжелой психологической обстановке.

"Я обращался в Минобороны с просьбой увеличить эту сумму, на что мне ответили: "Денег нет"", – заявил нардеп.

Ранее в ТЦК объясняли, что мужчина, который не явился за повесткой и заплатил за это штраф, все равно должен прибыть в центр и пройти военно-врачебную комиссию.

Также мы писали, что пограничники информируют территориальные центры о мужчинах, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины, хотя сами нарушения фиксируются как административные правонарушения, наказуемые штрафом.

Война в Украине идет 1303-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1302-го дня. Главной фронтовой новостью среды стал заход армии РФ в Купянск Харьковской области не только с севера, но уже и с северо-запада. Негативные для Украины процессы отмечены и на других участках фронта. На днях к востоку от Константиновки ВСУ утратили все территории, которые были освобождены во время контрнаступления под Бахмутом летом 2023 года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.