Мужчина, который не явился за повесткой и заплатил за это штраф, все равно должен прибыть в Территориальный центр комплектования и пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом заявил пресс-секретарь Киевского областного ТЦК.

"Каким образом все происходит, ведется же постоянный учет отправленных повесток, тех людей, которые не пришли", - говорит спикер.

Он объясняет, что "красная лента" в "Резерв+" после уплаченного штрафа исчезнет, однако через некоторое время, после проведения переучета, ему снова поступит повестка – и в случае неявки будет новый штраф.

Ранее мы писали, что ТЦК не имеют права требовать у граждан проходить ВВК каждый год для получения отсрочки.

Война в Украине идет 1300-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне снова продвинулись в северных кварталах города Купянск в Харьковской области. В свою очередь в ВСУ заявили о продолжении оборонительной операции под Купянском. Сообщалось, что за последние две недели потери противника составили 395 человек, из них 288 – безвозвратные.

