На Закарпатье теперь все массовые мероприятия нужно будет согласовывать с ТЦК.

Об этом сообщил начальник группы психологической поддержки персонала закарпатского ОТЦК и СП Андрей Акимов.

"Основные критерии, которые мы согласовываем, - это количество людей, данные организатора, и чтобы на мероприятии должно присутствовать лицо, которое проведет брифинг по безопасности во время мероприятия, чтобы посетители знали, где находятся ближайшие бомбоубежища", - заявил он.

Ранее о подобных требованиях согласования массовых мероприятий заявили в Тернопольском ТЦК.

Напомним, в конце августа Кабмин издал распоряжения, согласно которому все массовые акции в Украине нужно теперь согласовывать с военным руководством, а в Киеве - с Генштабом ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что в Виннице сообщили о подозрении трём женщинам, которые 1 августа устроили митинг возле городского стадиона против ТЦК. Причиной стала мобилизация их мужей. По версии следствия, из-за акции военные ТЦК "не смогли своевременно выполнить свои служебные обязанности".

