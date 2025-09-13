Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Одессу вместе с британским меценатом и бизнесмен, лордом Майклом Эшкрофтом.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, Джонсону понравился город.

"Борис Джонсон в Одессе! Рад встречи! А также рад еще раз видеть здесь великого друга лорда Эшкрофта!", - написал нардеп.

При этом Гончаренко публикует слова Джонсона, посетившего южный город Украины:

"Мы гордимся, что предоставили украинцам оружие лучше, чем это", - так сказал Джонсон у памятника пушки из фрегата "Тигр", что на Приморском бульваре.

"И действительно, спасибо за поддержку! Речь идет о старой британской пушке – трофее Крымской войны XIX века. Такие пушки стоят в нескольких городах мира. Одну из них установили и в Одессе", - написал Гончаренко.

В местных пабликах также появились кадры с Джонсоном в Одессе. На момент публикации новости какой-либо информации о цели визита высоких гостей из Великобритании не было.

Напомним, на днях в Украину также прибыл спецпредставитель президента США Кит Келлог. Он встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война в Украине идет 1298-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырех участках. Президент США Дональд Трамп впервые предметно прокомментировал российские дроны в Польше, заявив, что может ввести в отношении РФ пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти. В Беларуси, а также западных регионах РФ начались крупнейшие учения "Запад-2025".

