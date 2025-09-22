В городе Калуш Ивано-Франковской области группа неизвестных совершила атаку на районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и освободила троих задержанных.

Об этом сообщает Ивано-Франковский ТЦК на своей странице в Фейсбуке.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Отмечаем, что подобные действия являются уголовным правонарушением. Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины", - заявили в ТЦК.

Напомним, недавно гражданские лица штурмовали здание стадиона "Локомотив" в Виннице, куда местные военкоматы опрометчиво свезли военнообязанных. Вечером собравшиеся начали активные действия и выбили ворота. Участниками были женщины и родственники мобилизованных, которые пытались прорваться на территорию, чтобы освободить мужчин.

Также мы рассказывали о том, как работники предприятия в Ковеле отбивали мужчину у сотрудников ТЦК, применивших слезоточивый газ.

Мы разбирали в отдельном материале, почему участились бунты против ТЦК и к чему они могут привести.