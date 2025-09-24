Первая леди Украины Елена Зеленская все-таки встретилась с первой леди США Меланией Трамп на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

О этом сообщает Суспильне со ссылкой на источник в украинской делегации.

"Впоследствии команда Елены Зеленской выйдет с коммуникацией и деталями", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в свою очередь заявил, что деятельность Зеленской объединяет гуманитарный и дипломатический аспекты.

Со стороны США факт встречи не подтверждали.

Как известно, в заседании ООН приняли участие около 150 мировых лидеров и министров. Вместе с Меланией на мероприятие прибыл президент США Дональд Трамп.

Сегодня советник первой леди США Марк Бекман заявил, что она отказала Зеленской в личной аудиенции.

Мы также публиковали письмо, которая Мелания Трамп летом передала российскому президенту Владимиру Путину.

