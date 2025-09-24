Первая леди США Мелания Трамп отказала супруге украинского президента Елене Зеленской в личной аудиенции.

Об этом сообщил старший советник первой леди США Марк Бекман в эфире Fox News.

"Правда в том, что госпожа Зеленская уже несколько раз обращалась к Мелании с предложением организовать встречу, но никакой двусторонней встречи, ничего формального не запланировано. Так как наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается, но никакой обстоятельной беседы не предусмотрено, встреча не назначена", - заявил Бекман.

Вчера Мелания Трамп в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН выступила перед первыми леди других стран с речью на тему защиты детей и безопасности искусственного интеллекта.

Как пишет CNN, "первая леди Украины Елена Зеленская, жена президента Владимира Зеленского, стояла в передней части переполненного зала вместе с десятками первых леди, горсткой первых джентльменов и по крайней мере одной королевой".

"Ожидалось, что Зеленская встретится с Меланией Трамп после мероприятия", - добавил телеканал. Однако супруга президента США "немедленно покинула комнату после краткого выступления, не поздоровавшись со своими коллегами, пока прием продолжался, и Зеленская была замечена тихо стоящей возле лифта несколько минут спустя".

Ранее в августе Мелания Трамп написала письмо Владимиру Путину.

По словам Дональда Трампа, его жена "хорошо относится" к российскому президенту Владимиру Путину.

Между тем Владимир Зеленский вчера заявил, что Трамп больше доверяет ему, чем Путину.