Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах ООН.

Журналисты сообщают, что он идет на встречу с Дональдом Трампом.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своем телеграм-канале он отметил, что вместе с первой леди и командой примет участие в саммите по возвращению детей, а также проведет около двадцати встреч.

Напомним, накануне Белым домом была анонсирована встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, а также с руководством Аргентины и Катара.



Война в Украине идет 1308-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основные бои идут на днепровско-запорожском направлении. По данным военного паблика Deep State, российские войска продвинулись в районе Новониколаевки и Новоивановки, а также в Сосновке и Березовом. В Запорожской области серая зона расширилась на запад - бои дошли до Новогригорьевки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.