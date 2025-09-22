Владимир Зеленский предложил парламенту одобрить проект закона об отправке украинских войск в Турцию и Великобританию.

Об этом идет речь в поданном президентом в Верховную Раду законопроекте №14059 под названием "О направлении подразделений ВСУ в другие государства".

Министр обороны Денис Шмыгаль пояснил, что такой закон необходим для отправки украинских подразделений в Турцию и Великобританию с целью получения сложной военной техники и освоения ее использования.

Согласно документу, в Турцию планируется отправить корвет ВМС "Гетман Иван Мазепа" турецкого типа Ada и 106 военных.

В Британию власти хотят послать такие суда:

противоминный корабль "Черкассы" (переданный в 2011 году британцами корабль типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Чернигов" (того же типа Sandown) и до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Мариуполь" (переданный в 2023 году Нидерландами корабль типа Alkmaar) и до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Мелитополь" (того же типа Alkmaar) и до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Геническ" (типа Alkmaar) и до 39 военнослужащих;

управление 1-го дивизиона противоминных кораблей Флотилии и до 20 военнослужащих.

Финансировать направление и пребывание подразделений ВСУ за границей в сумме 135 миллионов гривен планирует Минобороны Украины.

Напомним, в марте Зеленский подписал закон о праве президента направлять ВСУ в другие страны во время военного положения.

Война в Украине идет 1307-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил о новых продвижениях российских войск в Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, россияне смогли продвинуться в населенных пунктах Сосновка, Березовое и Новоивановка. Также продвижение армии РФ зафиксировано под Мирноградом и к югу от Константиновки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.