В понедельник, 22 сентября, в Украине идет 1307-й день войны с Россией.
12.34 В "ЛНР" уже третий прилет дрона по АЗС за два дня.
Как сообщают местные телеграм-каналы, сегодня была атакована заправка в Северодонецке, а накануне были прилеты в Сокологорске (Первомайске) и Кадиевке (Стаханов).
11.39 Момент прилета дрона по нефтебазе снял украинский пожарный.
11.04 Новые кадры школы в поселке Форос в Крыму после обстрела.
10.48 Силовая мобилизация в Черкассах.
Мужчина лежит на земле и кричит, что его мучают, пока его удерживает сотрудник ТЦК.
10.43 Армия РФ снова продвинулась на стыке Запорожской и Днепропетровской областей - в Новоивановке и Новониколаевке, сообщает Deep State.
Притом в Запорожской области серая зона резко расширилась на запад - бои дошли уже до Новогригорьевки.
10.38 Бывший правоохранитель с другим киевлянином продавали россиянам украинские SIM-карты для улучшения навигации "Гераней", сообщает СБУ.
По версии следствия, симки переправляли через третьих лиц в Евросоюзе прямо в Татарстан на заводы по сборке дронов.
Заявляется, что также перед фигурантами была поставлена задача вербовать работников украинских компаний мобильной связи, чтобы получать служебные разведданные.
10.22 В Краснодарском крае РФ дроны атаковали электроподстанцию, произошло возгорание, сообщают местные власти.
По данным украинских СМИ, поражена тяговая подстанция "Каневская", которая обеспечивает электроснабжение железной дороги.
Также сообщается о падении обломков на территории частных домовладений в Славянске-на-Кубани, где находится НПЗ.
Жители Ярославля также сообщают о пожаре в районе НПЗ.
9.52 Новые кадры со складов АТБ в Днепре после атаки дронов на выходных.
9.44 В Сумах ночью после прилета дронов горел объект промышленности, сообщает ГСЧС.
Также был прилет на территории учебного заведения, взрывной волной выбило окна в многоэтажках.
9.03 Под Борисполем ночью был прилет. Местные паблики показали кадры мощного взрыва.
Власти Киевской области сообщали о горении частных домов и транспортных средств.
8.58 Так сейчас выглядит вокзал в Лозовой под Харьковом.
По нему неоднократно наносились российские удары. Лозовая - одна из крупных узловых станций украинской железной дороги.
8.53 Вчера украинские дроны поразили в Крыму два вертолета-амфибии Бе-12 и один Ми-8, заявляет Главное управление разведки и публикует видео.
8.29 Число погибших после удара по санаторию "Форос" в Крыму выросло до трех, пострадали 16 человек, заявляют на полуострове.
По данным местных пабликов, в санатории могла проходить частная вечеринка.
Также подверглась разрушениям соседняя школа, где дрон залетел в актовый зал (на видео).
7.49 Ночью Россия сбросила пять авиабомб на Запорожье.
Целью было предприятие критической инфраструктуры. При этом пострадали более двух десятков домов. Двое человек погибли.