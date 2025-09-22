В понедельник, 22 сентября, в Украине идет 1307-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

12.34 В "ЛНР" уже третий прилет дрона по АЗС за два дня.

Как сообщают местные телеграм-каналы, сегодня была атакована заправка в Северодонецке, а накануне были прилеты в Сокологорске (Первомайске) и Кадиевке (Стаханов).

11.39 Момент прилета дрона по нефтебазе снял украинский пожарный.

11.04 Новые кадры школы в поселке Форос в Крыму после обстрела.

10.48 Силовая мобилизация в Черкассах.

Мужчина лежит на земле и кричит, что его мучают, пока его удерживает сотрудник ТЦК.

10.43 Армия РФ снова продвинулась на стыке Запорожской и Днепропетровской областей - в Новоивановке и Новониколаевке, сообщает Deep State.

Притом в Запорожской области серая зона резко расширилась на запад - бои дошли уже до Новогригорьевки.

10.38 Бывший правоохранитель с другим киевлянином продавали россиянам украинские SIM-карты для улучшения навигации "Гераней", сообщает СБУ.

По версии следствия, симки переправляли через третьих лиц в Евросоюзе прямо в Татарстан на заводы по сборке дронов.

Заявляется, что также перед фигурантами была поставлена задача вербовать работников украинских компаний мобильной связи, чтобы получать служебные разведданные.

10.22 В Краснодарском крае РФ дроны атаковали электроподстанцию, произошло возгорание, сообщают местные власти.

По данным украинских СМИ, поражена тяговая подстанция "Каневская", которая обеспечивает электроснабжение железной дороги.

Также сообщается о падении обломков на территории частных домовладений в Славянске-на-Кубани, где находится НПЗ.

Жители Ярославля также сообщают о пожаре в районе НПЗ.

9.52 Новые кадры со складов АТБ в Днепре после атаки дронов на выходных.

9.44 В Сумах ночью после прилета дронов горел объект промышленности, сообщает ГСЧС.

Также был прилет на территории учебного заведения, взрывной волной выбило окна в многоэтажках.

9.03 Под Борисполем ночью был прилет. Местные паблики показали кадры мощного взрыва.

Власти Киевской области сообщали о горении частных домов и транспортных средств.

8.58 Так сейчас выглядит вокзал в Лозовой под Харьковом.

По нему неоднократно наносились российские удары. Лозовая - одна из крупных узловых станций украинской железной дороги.

8.53 Вчера украинские дроны поразили в Крыму два вертолета-амфибии Бе-12 и один Ми-8, заявляет Главное управление разведки и публикует видео.



8.29 Число погибших после удара по санаторию "Форос" в Крыму выросло до трех, пострадали 16 человек, заявляют на полуострове.

По данным местных пабликов, в санатории могла проходить частная вечеринка.

Также подверглась разрушениям соседняя школа, где дрон залетел в актовый зал (на видео).

7.49 Ночью Россия сбросила пять авиабомб на Запорожье.

Целью было предприятие критической инфраструктуры. При этом пострадали более двух десятков домов. Двое человек погибли.