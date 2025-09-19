Украина частично открывает экспорт оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, страна производит большие объемы и готова продавать их.

"Некоторые виды оружия – и это современное оружие – мы можем производить в значительно больших объемах, чем можем сами профинансировать, а определенные виды оружия уже у нас в значительно большем объеме, чем реально нужно нам сегодня в Украине. Пример – морские дроны, на которые рассчитывает мир и которые у нас в профиците, также противотанковое оружие, некоторые другие виды. То есть, первый приоритет – это фронт, обеспечение наших бригад, второй приоритет – наши украинские арсеналы и только третий приоритет – вот такой управляемый экспорт", – сказал он.

Ранее украинский глава заявлял, что Украина также ожидает от Соединенных Штатов решения по поставкам систем ПВО "Patriot".

Война в Украине идет 1304-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 1303-го дня. В четверг войска РФ снова продвинулись на купянском направлении: в районе Кондрашовки и Степной Новоселки. Также мониторинговые каналы зафиксировали продвижение россиян в районе Новоивановки, что на границе Запорожской и Днепропетровской областей. А украинские военные сообщили о заходе россиян в западную часть Покровска.

