Анализируем итоги 1307-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Основные бои идут на Днепровско-Запорожском направлении.

Российские войска продвинулись в районе Новониколаевки и Новоивановки (по ряду данных, она уже захвачена). А также в Сосновке и Березовом, пишет военный паблик Deep State.

Украинский военный с позывным "Мучной" сообщил, что россияне имели продвижение севернее Берёзового, а также северо-западнее, и судя по всему уже взяли опорный пункт на пути к Степовому.

В Запорожской области серая зона сильно расширилась на запад - бои дошли уже до Новогригорьевки.

В районе Покровска продвижение у РФ есть под Мирноградом - в Новоэкономическом, где в последнее время контратаковали ВСУ.

Также главком Сырский, а ранее президент Зеленский, заявили, что украинская армия продолжает наступать на Добропольском выступе, однако украинские военные источники пока не подтверждали там значительных изменений.

К югу от Константиновки россияне продвинулись со стороны Екатериновки и Романовки - в направлении водохранилища Клебан-Бык. Российский генштаб утверждает, что к югу от водоема блокированы украинские войска (Киев этого не подтверждал).

На лиманско-северском направлении ситуация также ухудшается для ВСУ. Почти весь Серебрянский лес уже под контролем РФ, сообщает "Мучной".

"Противник постепенно вытесняет наши силы, заставляя отступать с части позиций. Почти весь Серебрянский лес уже под их контролем, в серой зоне остаются только западная его часть и прилегающая ферма. Также продолжается борьба за район к северо-востоку от Ямполя, где враг пытается закрепиться и расширить плацдарм", – написал он.

По мнению военного, теперь россияне могут нанести удар по Дроновке.

"Это даст возможность подвесить Северск под постоянной угрозой с севера и одновременно усложнить логистику нашим подразделениям, поскольку часть важных путей может оказаться под огневым контролем", – считает "Мучной".

Военный пишет, что россиянам удалось переправиться на другой берег Северского Донца северо-западнее Серебрянки.

"Сейчас этот квадрат остаётся серой зоной, так как устойчивого закрепления там нет. Но сам факт такого манёвра позволяет им постоянно держать в напряжении гарнизон Северска и создавать предпосылки для выбивания наших подразделений, как только они определятся с оптимальным вариантом наступления.

Наши бойцы держатся достойно и выстоят, в этом нет сомнений. Но трезво нужно понимать: перспективы для города непростые, и если тенденция сохранится, со временем Северск окажется под угрозой полного схлопывания", - полагает военный.

Российские "килл-зоны" в Украине

Растущая дальность российских дронов осложняет снабжение украинских военных, пишет Wall Street Journal. Дороги снабжения стали почти столь же опасны, как и окопы.

"Противник выбирает участок дороги и превращает его в кошмар. Каждая машина, что проезжает, получает удар", - рассказал сержант ВСУ, чей пикап попал под удар дрона.

"Задержки теперь постоянные. Иногда подразделение ждет боеприпасы, которые должны были привезти еще днем раньше, и в это время не может действовать в полную силу. Эвакуировать раненых стало труднее", - говорит сержант.

Сети против дронов, по его словам, не являются надежным решением - российские дроны часто целятся в столбы, которые их удерживают, обрушивая конструкции и превращая их в препятствия на дороге. "Мы постоянно вынуждены чинить поврежденные опоры", - сказал Вадим Филашкин, глава Донецкой области.

Подполковник 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец отметил, что у Киева сейчас просто не хватает ресурсов для защиты всех линий снабжения по фронту. Современные системы, например израильские радары, стоят миллионы долларов за штуку и покрывают всего около 10 километров. Средства радиоэлектронного подавления тоже дороги и в дефиците. "При нехватке ресурсов нас загоняют в режим пожарных команд", - сказал он.

"Год назад такие удары были эпизодическими. Сейчас мы сталкиваемся с системными волнами атак по логистическим маршрутам, складам, дорогам в города и путям эвакуации", - добавил Запорожец.

В последние месяцы Россия начала применять новые методы ударов по украинской логистике. Дороги в 30 километрах от ближайших российских позиций, которые раньше считались безопасными, теперь регулярно атакуются. Российские силы стремятся таким образом изолировать оставшиеся украинские укрепрайоны в Донецкой области.

Украинские военные отмечают новую тактику: тяжелые "материнские" дроны залетают далеко за линию фронта и выпускают меньшие дроны-камикадзе, которые затем атакуют украинские машины. "Матка" также служит ретранслятором, удерживая связь с операторами. Хотя 30 километров - это уже артиллерийская дальность, дроны гораздо точнее, особенно по движущимся целям, таким как грузовики.

О том, что россияне наносят удары дронами вглубь украинских тылов на 30-40 километров, в последнее время массово пишут украинские военные. Россияне создали килл-зону на большей части территории Харьковской области, сообщает украинский офицер с позывным "Алекс".

"Буквально вчера (в пятницу - Ред.) противник нанёс ударным БпЛА типа "крыло" поражение по автомобилю на дамбе Печенежского водохранилища, расстояние до которого от линии боевого соприкосновения на Купянском и Волчанском направлениях составляет около 45 км. Это, в свою очередь, создаёт определённый "карман", в котором, конечно, и не пахнет оперативным окружением, но противник уже долгое время создает там проблемы своими дронами", - пишет "Алекс".

По его мнению, "обстановка угрожающая" и может повториться ситуация на трассе Изюм - Славянск, которую массированно атакуют российские дроны.

"Может стать ещё хуже, если где-то расслабиться или кто-то решит "забить болт". Если противник нарастит активность и производство ударных "крыльев" и "дронов-маток" — могут возникнуть серьёзные проблемы", - пишет офицер ВСУ.

Помимо дальности фронтовых дронов, россияне будут наращивать количество более современных дальнобойных БПЛА. А именно - "Шахедов" с динамическим изменением точки прицеливания, пишет волонтер и основательница проектов поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

"Что это означает на простом языке? Раньше Шахед летел по задней координате. И если у вас стоит на земле дорогая установка ПВО, скопление людей – вам достаточно быстро переехать на несколько сотен метров, разбежаться – и все. А сейчас Шахед, по сути, сразу начинает "видеть" изменение расположения объекта и корректировать полет именно туда. Это увеличивает эффективность внедрения Шахедов в разы", - написала она.

Одновременно Украина стала все чаще бить по автозаправкам на неподконтрольных территориях. Сегодня в "ЛНР" уже третий прилет дрона по АЗС за два дня.

Как сообщают местные паблики, была атакована заправка в Северодонецке. В накануне были прилеты в Сокологорске (Первомайске) и Кадиевке (Стаханов).

Напомним, что россияне также с недавних пор стали чаще бить по украинским автозаправкам. К чему это может привести, мы анализировали здесь.

Вчера вечером был прилет дронов по Форосу в Крыму. Пострадал местный санаторий и школа. Ранения получили 16 человек, трое погибли.

В украинских СМИ прошел слух, что среди погибших назначенный РФ "глава" Херсонской области Владимир Сальдо. Но он не подтвердился - Сальдо сегодня выложил свое фото со встречи с главой российского МИД Лавровым в Москве.

Залет-2. Российские самолеты в Эстонии

Продолжается история с российскими самолетами в воздушном пространстве Эстонии. Напомним, Таллин утверждает, что три МиГа нарушили границу Эстонии на 12 минут. Россия это отрицает - сперва было заявление от минобороны РФ, а затем сегодня то же самое повторил Кремль.

На этих выходных ряд деятелей натовских стран заявил, что российские самолеты, нарушающие границы стран Альянса, следует сбивать - приводя в пример Турцию, которая сбила самолет РФ у сирийской границы десять лет назад.

Завтра обсуждать этот вопрос соберутся представители НАТО - в рамках четвертой статьи устава Альянса, по которой обратилась Эстония. В этом - да и в целом - эта история похожа на тему с беспилотниками над Польшей.

Похожа в том смысле, что до конца непонятно, что произошло. Как мы уже говорили, Россия отрицает залет. Так же, как и в случае с дронами, было неизвестно, почему они оказались в Польше - летели ли они туда целенаправленно или же были отклонены от цели украинской РЭБ.

Также схожи и основные месседжи, которые транслируют после этих инцидентов представители западной "партии войны" и украинские власти. Тезис первый – НАТО должно максимально жестко отреагировать на эти инциденты.

Тезис второй – если НАТО жестко не отреагирует, оно покажет свою полную несостоятельность и подтолкнет Россию к прямому нападению на страны Европы.

Главный адресат этих тезисов - Трамп. Задача минимум "партии войны" - не допустить, чтобы президент США начал давить на Зеленского с целью побудить его принять озвученные Путиным на Аляске условия завершения войны (передача контроля над всем Донбассом и т.д.). А также убедить общества европейских стран, что нужно больше тратить денег на военные цели. Задача среднего уровня – вывести Трампа на "тропу войны" с РФ и разорвать любые его контакты с Путиным, побудить США возобновить масштабную военную поддержку Киева и ввести жесткие санкции против РФ. Задача максимум – вовлечь НАТО в прямую войну с Россией.

Пока эти усилия успехом не увенчались – Трамп реагирует довольно сдержанно, что в целом объяснить можно. Ситуация крайне неопределенная: что было, а чего не было никто точно сказать не может. По тем же беспилотникам нельзя действительно исключать, что их отклонили от курса средства РЭБ. Точно так же, теоретически, возможна ситуация, при которой украинские БПЛА, во время атаки на Ленинградскую область, отклонит от маршрута российский РЭБ, и они упадут на Нарву. Будет ли это кем-то воспринято как "акт агрессии Украины против Эстонии и всего Альянса"? Вопрос риторический.

Однако активная работа по "перепрошивке" Трампа наверняка будет продолжена, особенно если подобные инциденты повторятся. А этого, конечно же, исключать нельзя.

Тем более что в России есть своя "партия войны", которая воодушевленно воспринимает все эти истории с дронами и самолетами в небе стран НАТО. Призывает "продолжать в том же духе", "повышать ставки", показывая Европе, что "и до нее дойдет война", а потому она должна меньше помогать Украине или вообще давить на Киев, чтобы тот шел на условия Москвы по прекращению войны. Почему эти тезисы несостоятельны, мы уже подробно писали в отдельном материале.

Но они в российской Z-среде звучат, накладываясь на уже давно продвигаемую рядом российских экспертов и деятелей идею организации "Карибского кризиса - 2.0", чтобы подвести дело к грани ядерной войны России и НАТО и затем выдвинуть ультиматум Западу, который, как уверены адепты этой концепции, обязательно испугается и примет все условия РФ.

В общем, складывается опасная ситуация, когда на Западе "партия войны" говорит, что не нужно бояться идти в жесткое противостояние с Россией, вплоть до прямого военного столкновения (или как минимум введения бесполетной зоны над Украиной или же блокирования балтийских портов РФ), потому что Кремль побоится использовать ядерное оружие и "сольется". А московский филиал глобальной "партии войны" доказывает, что не нужно бояться поднимать ставки в противостоянии с НАТО вплоть до угрозы ядерной войны, потому что Запад обязательно "сольется" и сделает то, что ему скажет Москва.

Правда, до сих пор военно-политическое руководство и РФ, и США (как при Байдене, так и при Трампе) такие идеи не поддерживало и грань, за которой начинается уже прямая война России и НАТО, не переходило. Но когда с обеих сторон есть силы, заинтересованные в эскалации, то ее риск возрастает многократно.

Причем сценарий такой эскалации представить не так уж и сложно. Например, над Балтийским морем силы НАТО сбивают российский военный самолет. Эстония говорит, что он залетел в ее воздушное пространство, Россия это отрицает.

Далее западные СМИ и украинские власти начинают кампанию на тему "вот видите – не нужно Россию бояться. Сбили ее самолет, а она ядеркой в ответ не жахнула. Потому нужно давить дальше – вводить бесполетую зону, блокировать порты".

Московский филиал "партии войны" подачу подхватит и начнет кампанию на тему "Доколе мы будем терпеть! Нас бьют, а мы утираемся. Мы великая держава или нет? Если сейчас не ответить, то скоро прилетит по Кремлю".

В такой атмосфере некий военный ответ РФ исключать нельзя. Ну, а дальше начнет раскручиваться спираль эскалации, которую с каждым оборотом будет остановить все труднее. И дело постепенно может подойти к глобальной ядерной войне на взаимное уничтожение. И это очень опасный сценарий. Но предотвратить его еще можно. Для этого нужно в ближайшее время остановить войну в Украине, пока она не затянула в свою воронку Европу, а за ней и весь мир.

Отметим, что на фоне растущей напряженности по линии Россия - Запад, Путин сегодня предложил Трампу продлить действие договора о сокращении наступательных вооружений. В США пока на это не отреагировали. В то же время угроза эскалации конфликта между РФ и НАТО может подтолкнуть такие дискуссии вперед и открыть между Путиным и Трампом новый трек переговоров.

Будет ли новая мобилизация в РФ?

Вчера исполнилось три года с начала частичной мобилизации в России. Тогда были мобилизованы, по официальным данным, 300 тысяч солдат (по неофициальным - гораздо больше), и это стало одним из факторов, который изменил ход войны.

До начала мобилизации главной проблемой российской армии было кратное численное превосходство ВСУ.

К началу полномасштабной войны Россия имела самую малочисленную сухопутную армию в своей истории со времен Петра Первого – около 300 тысяч человек. Военная доктрина РФ исходила из вполне логичного предположения, что ни одна крупная военная держава на Россию не нападет из-за фактора ядерного оружия. Поэтому Москве не нужно было содержать огромную сухопутную армию, а достаточно несколько сот тысяч солдат, часть из которых имели хорошую подготовку и могли быть использованы для решения задач в войнах ограниченной интенсивности вроде Южной Осетии, Сирии или же Донбасса в 2014-2015 годах.

Почему тогда руководство России решилось на полномасштабное вторжение в Украину, хотя это ее военная доктрина не предусматривала, а значит, и армия институционально к нему не была готова - отдельный и весьма загадочный вопрос.

Но можно констатировать тот факт, что вторжение в Украину войска РФ начали численностью немногим более 200 тысяч человек (включая подразделения "ЛДНР"). Это примерно столько же, сколько на момент вторжения насчитывали сухопутные войска Украины (ВСУ плюс Нацгвардия и пограничники). За счет призыва резервистов из оперативного резерва первой и второй очереди (они все стояли на учете в ТЦК, а потому были привлечены к службе в короткие сроки), а также притока добровольцев и мобилизованных, уже через несколько месяцев после начала вторжения силы обороны Украины достигли миллиона человек. А российские силы вторжения из-за тяжелых потерь в численности заметно уменьшились. И перевес в живой силе у ВСУ стал многократный, что и привело к тяжелым поражениям РФ в Харьковской области и к вынужденному отступлению российских войск с правого берега Днепра.

Мобилизация в РФ ситуацию на фронте резко изменила.

Численное преимущество ВСУ было ликвидировано, и уже к декабрю 2022 года украинское наступление было остановлено на всех направлениях, хотя и ценой больших потерь.

С тех пор мобилизация в РФ более не проводилась, а армия пополняется за счет контрактников.

При этом регулярно появляются прогнозы о том, что в России "вот-вот" будет объявлена новая волна мобилизации. Так как, по логике, в любой стране число желающих добровольно идти на войну, пусть и за большие деньги, является ограниченным. А потери на фронте большие и их нужно восполнять.

К мобилизации время от времени призывают и некоторые Z-блогеры, заявляя, что России не хватает солдат для активизации штурмовых действий, а потому и продвижение такое медленное.

На новую мобилизацию, а, точнее, на начало после нее массовых протестов в РФ, есть расчет и в Киеве. Премьер Венгрии Виктор Орбан, пересказывая свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле прошлого года, сказал, что президент Украины уверен: в середине 2025 года Россия будет вынуждена объявить мобилизацию, что вызовет внутреннюю дестабилизацию.

Но уже и лето прошло, а мобилизация так и не была объявлена. Не оправдались до того и прочие прогнозы о новой волне.

Почему?

Очевидно, что Кремль мобилизацию проводить не хочет. Иначе в РФ уже бы давно к ней прибегли, вместо того чтобы искать контрактников и завлекать их огромными выплатами.

Причины этого в целом понятны.

Во-первых, отсутствие мобилизации - один из главных факторов стойкости российского общества к жертвам в войне. Когда на фронт идут добровольно, то отношение к потерям совсем другое, чем когда мобилизуют принудительно чьих-то родственников или друзей. Не факт, что новая волна мобилизации приведет к каким-либо сильным внутренним потрясениям, на которые надеются в Киеве, но поддержка войны и общая лояльность к власти в российском обществе наверняка снизится, что может аукнуться проблемами в самых разных сферах жизни. Многие люди будут уезжать из страны, выводить деньги.

Во-вторых, мобилизация резко обострит главную проблему российской экономики – нехватку рабочей силы. Придется завозить еще больше мигрантов, что усилит напряжение по их поводу в обществе (и без того немалое).

В-третьих, и в главных, пока нет серьезного снижения притока контрактников. Что многих удивляет, но имеет свое объяснение.

Дело в том, что набор добровольцев на войну в РФ далеко не всегда добровольный. Значительная часть отправляется на фронт принудительно.

Прежде всего, это солдаты-срочники. В сети есть немало историй о том, как их принуждают подписывать контракт офицеры. В год в России призывают на срочную службу около 300 тысяч человек. Если даже хотя бы треть из них подпишет контракты, это уже в среднем почти 10 тысяч человек в месяц. Кроме того, по сути, принудительно отправляются на фронт многие подозреваемые в преступлениях. Им предлагают подписать контракт в обмен на закрытие уголовного дела. Таких также ежемесячно тысячи.

Кроме того, по-прежнему много и тех, кто хочет заработать на войне. И потенциально их еще может быть немало. Например, из-за санкций острый кризис охватил российскую угольную отрасль. Многим шахтерам не платят зарплату и часть из них может принять решение отправиться "за длинным рублем" на фронт.

Плюс к тому все больше появляется и иностранных наемников. А в боях в Курской области участвовали северокорейцы (и, по слухам, они могут вновь появиться на поле боя).

Все это пока позволяет поддерживать достаточный для постоянного пополнения армии ежемесячный набор солдат для войны и наращивать численное преимущество над ВСУ. Тем более что мобилизация в Украине идет не без проблем, значительная часть бойцов уходит в СОЧ (СЗЧ - укр.), из-за чего численность действующей украинской армии, в отличие от российской, не увеличивается, а уменьшается.

Но, понятно, что все описанные выше факторы могут действовать еще долго, но не вечно.

И если война затянется, то новой мобилизации в РФ вряд ли удастся избежать. Вопрос лишь в том, когда наступит эта необходимость, и пойдет ли в таком случае Кремль на мобилизацию либо предпочтет закончить войну, если будет такая возможность.

Кроме того, нельзя забывать, что сейчас осуществляется революция в военном деле, которая сама по себе может поменять ход войны. Имеется в виду использование дронов и искусственного интеллекта. Дроны играют все большую роль, заменяя во многих случаях людей. И если одна из воюющих сторон сможет надолго вырваться вперед в использовании этих технологий, добившись того, что управляемые ИИ дроны будут уничтожать все живое на позициях противника, сумев нейтрализовать при этом вражеские дроны, то переломить ход войны можно будет и без отправки на штурмы больших масс людей.

Правда, пока Украина и Россия в использовании новых технологий идут "след в след" и ни одной из сторон не удалось надолго захватить в них превосходство. Но это, естественно, не означает, что подобного не может произойти в будущем. И если произойдет, то станет намного более важным фактором, чем мобилизация.