Анализируем итоги 1308-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ снова продвинулась на нескольких участках в Днепропетровской области.

В частности, она пересекла реку Волчья и зашла в Ивановку - приграничное село в районе Филии, сообщает военный паблик Deep State.

Также продвижение на запорожско-днепровском фронте - по широкому фронту от Березовкого до Новоивановки.

В целом на этом направлении россияне в сентябре наступают наиболее интенсивно (см. динамическую карту).

Ночью был ракетный удар по центру города Татарбунары в Одесской области.

Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления административных услуг и несколько автомобилей. Возник пожар в пяти торговых киосках, который был ликвидирован. Погибла одна женщина, трое человек получили травмы. Также власти сообщали об отключениях света.

Минобороны РФ заявляет, что ракетный удар по Татарбунарам и Рассейке Одесской области был нанесен в ответ на обстрел Фороса в Крыму накануне.

Заявлено, что поражены были "пункты временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины, осуществлявших подготовку и проведение" удара по Форосу.

Также Москва утверждает, что в Одесской области поразила места хранения БПЛА на аэродроме "Школьный", откуда запускались дроны по Крыму. Украина всего этого не подтверждала.

Кроме того, ночью и днем РФ нанесла очередные аваиудары по Запорожью. Как и в предыдущие сутки, город атаковали оба раза пятью КАБами. Целью было промышленное предприятие и склады, заявили власти региона.

Украина же вчера и сегодня атакует беспилотниками Москву. По данным властей российской столицы, со вчерашнего вечера сбито уже несколько десятков дронов.

Дроны над Осло и Копенгагеном

Вечером 22 сентября и в ночь на 23 сентября в районе Копенгагенского аэропорта были зафиксированы полёты двух–трёх крупных беспилотников. Из-за этого аэропорт закрыли на несколько часов, часть рейсов была перенаправлена.

Датская полиция сообщила, что оператор БПЛА выглядел "подготовленным", однако умысла нанести вред не зафиксировано и подозреваемых нет. Сами дроны, как заявляется, куда-то исчезли. Их не сбили и до сих пор не обнаружили.

СМИ пишут, что дроны у Копенгагена якобы выполняли "осмысленные манёвры" и включали и выключали огни, демонстрируя возможности. Норвежские издания сообщают о двух наблюдениях дронов вблизи аэропорта и о временных изменениях в работе взлётно-посадочных полос.

"Огромный" дрон вчера вечером видели не только над датским Копенгагеном, но и над соседним шведским Мальмё. Несколько человек сообщили об этом в полицию. По их словам, дрон громко жужжал и не был похож на полицейский беспилотник, которые используют местные правоохранители. На некоторое время он завис над спортивной площадкой, затем направился на восток.

Отметим, что между Мальмё и Копенгагеном порядка 30 км.

В Норвегии в те же сутки временно приостанавливали работу аэропорта Осло (Гардермуэн) после сообщений о дронах, но вскоре воздушное движение восстановили. Полиция и операторы аэропорта уточнили, что задержаний по этому эпизоду не было и связь с датскими событиями пока не подтверждена.

Отдельно отмечалось задержание в Осло двух граждан Сингапура за нелегальный запуск дронов в центре города, но прямой связи с инцидентами у аэропорта не установлено.

На фоне этих событий в экспертных комментариях и публикациях звучат намёки на российский след, однако официально этого однозначно не подтвердили. Премьер Дании Фредериксен на вопрос, подозревает ли она в этом Россию, ответила: "В любом случае, я никоим образом не могу отрицать, что это Россия". Она назвала случившееся "самой серьезной в истории страны атакой на инфраструктуру".

В России отвергли запуск дронов по Дании и Норвегии. Спикер Кремля Песков назвал заявления о причастности России к инциденту "голословными".

Напомним, что это произошло после трех похожих инцидентов - в Польше и Румынии, куда залетали российские дроны, и Эстонии, которая обвинила российские истребители в нарушении ее границ.

По поводу последнего инцидента сегодня собирался блок НАТО. В его заявлении упоминается, что несколько других стран НАТО, включая Финляндию, Латвию, Литву, Норвегию и Румынию, "также недавно столкнулись с нарушениями воздушного пространства со стороны России".

"Это вторжение является частью более широкой тенденции всё более безответственного поведения России. Россия не должна сомневаться: НАТО и союзники будут использовать, в соответствии с международным правом, все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания любых угроз со всех направлений. Мы продолжим реагировать в том порядке, в том времени и в той сфере, которые выберем сами. Наша приверженность статье 5 незыблема", - говорится в заявлении НАТО.

Также сказано, что эти действия РФ "не заставят союзников отказаться от своих постоянных обязательств по поддержке Украины".

Правда, позже генсек НАТО, выступая в ООН, заявил, что военный ответ не будет подразумевать сбитие самолетов РФ.

У НАТО не было необходимости сбивать российские МиГи над Эстонией, потому что они "не представляли угрозы", сказал Марк Рютте.

Он добавил, что в случае повторения подобных инцидентов НАТО не будет сразу сбивать самолеты, а "решения будут приниматься в режиме реального времени, на основе имеющейся разведки об угрозе самолета".

Исключил сбитие российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство Европы, и госсекретарь США Рубио. Он сказал, что самолеты сбивать не будут, если они не совершают "агрессивных действий".

Подробнее о возможных последствиях инцидентов с дронами и самолетами мы писали здесь.

Отдельно отметим, что после случая с дронами около аэропорта Копенгагена часть российских Z-пабликов вновь начала писать о том, что это выгодно России как бы подтверждая, что инцидент - дело рук РФ. Логика такая - что Европа "должна почувствовать войну". И если российские аэропорта постоянно закрываются из-за дронов, то нужно показать, что то же самое может быть и в ЕС.

Однако мы уже писали, что если даже действительно Россия запускает дроны в Европе, руководствуясь подобной логикой, то вряд ли она добьется планируемого эффекта - прекращения или сокращения помощи Украине.

Дроны не способны столь сильно напугать европейские элиты, чтоб они пошли на подобный шаг.

Наоборот, эта ситуация только облегчит властям стран ЕС задачу убедить свои общества согласиться с увеличением расходов на военные цели и на помощь Киеву (в рамках популярной в Европе концепции "нужно, чтоб Украина как можно дольше воевала с Россией и тогда у Москвы не будет сил напасть на европейцев"), так как резко усилит опасения относительно "российской угрозы". А также, при определенных обстоятельствах, может окончательно прервать диалог Трампа и Путина.

Кроме того, это же добавит аргументов тем, кто выступает за прямое военное участие стран НАТО - например, введение бесполетной зоны над западной Украиной и блокирование российских портов на Балтике.

Впрочем, последние два действия может вызвать уже угрозу полномасштабной войны России со странами НАТО с высоким риском перехода в ядерную стадию.

В любом случае, ситуация становится все более опасной и, с точки зрения здравого смысла, это должно побуждать все стороны к осторожности, а не к эскалации. Но, к сожалению, здравый смысл не всегда преобладает в решениях политиков.

Зеленский в ООН

Владимир Зеленский сегодня находится в Нью-Йорке на открытии Генассамблеи ООН. Около восьми вечера по Киеву он встретится с Трампом и выступит на Генассамблее.

Западные СМИ пишут о том, что больших ожиданий по продвижению своей повестки в США - по усилению санкций против РФ и увеличению американской поддержки - у Киева нет. И что Украина готовится к тому, что в войне против России ей "придется полагаться больше на собственные силы, чем на поддержку союзников".

По данным агентства Reuters, надежды Киева на новые жесткие санкции США против Москвы постепенно угасают, и с такими сдержанными ожиданиями Зеленский приехал на Генассамблею ООН.

"Я сомневаюсь, что Трамп вообще введет санкции против России. Украине лучше сосредоточиться на укреплении собственных вооруженных сил", - заявил украинский чиновник. Тем не менее, сегодня "Зеленский, вероятно, попросит Трампа о введении новых санкций против России".

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк определяет нынешнюю стратегию Украины как "нейтрализовать Россию", полагаясь в основном на собственные силы.

По словам сотрудника одного из аналитических центров, Украина столкнулась не только с проблемами на санкционном фронте и сокращением американской поддержки, но может также потерять часть союзнической помощи в Европе.

По словам высокопоставленного европейского дипломата, обмен разведданными с США и новый механизм закупки американского вооружения (когда его покупает Европа и передает Украине) - "являются ключевыми условиями для того, чтобы украинские войска смогли удержаться".

"Киев также продвигает планы саммита, посвящённого российской оккупации Крымского полуострова, что, по-видимому, направлено на то, чтобы воспрепятствовать обсуждению любого мирного соглашения, подразумевающего признание Крыма российской территорией", - пишет агентство.

При этом Штаты, похоже, подтверждают позицию на нежелание эскалации с РФ. Госсекретарь Рубио заявил сегодня, что США не собираются вводить новые санкции против России, пока Европа покупает ее нефть и газ. Позже примерно эту же мысль с трибуны ООН повторил и Трамп.

Также Рубио заявил, что Украине следует согласиться на договоренности по завершению войны. Напомним, Зеленский отказывается выводить войска из Донецкой области, что ставит условием завершения войны Кремль

Ситуация в Молдове накаляется

В соседней с Украиной Молдове накаляется ситуация накануне судьбоносных выборов в парламент. Они состоятся уже в это воскресенье.

Президент Майя Санду заявила, что Россия пытается повлиять на эти выборы и скупает голоса. "Кремль вкладывает сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах реки Днестр и за рубежом. Людей ежедневно отравляют ложью. Сотни из них получают деньги, чтобы провоцировать беспорядки, насилие и сеять страх", - сказала Санду в специально записанном обращении.

Кроме того, она предположила, что в случае поражения ее блока Молдова может по требованию России напасть на Украину и атаковать Одесскую область. При этом не уточнила как такое может произойти, с учетом того, что она останется президентом даже в случае поражения ее партии на выборах.

Одновременно по всей стране прокатилась волна обысков с массовыми задержаниями заподозренных в "попытках дестабилизации по заданию России". Только вчера власти Молдовы сообщили о более чем 70 задержанных. Напомним, что ранее была осуждена к заключению оппозиционная Санду лидер Гагаузии Евгения Гуцул, а ее блоку "Победа" отказали в регистрации. Еще одному лидеру "Победы" Илану Шору власти Молдовы вменяют работу на РФ.

Россия в ответ на это заявила, что Европа "готовится к оккупации" Молдовы. Служба внешней разведки РФ утверждает, что ЕС готов к введению войск в Молдову и "фактической оккупации страны".

"Осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. ЕС боится, что его фальсификации на выборах в Молдове вынудят граждан выйти на улицы", - заявляет СВР.

Там утверждают, что готовится также десант военных НАТО в Одесскую область "для устрашения Приднестровья", а первая группа западных военных уже якобы прибыла в Одессу. "Для создания предлога (для введения западных войск в Молдову - Ред.) предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск", - утверждает СВР.

Власти Молдовы уже опровергли это заявление.

"РФ ежедневно наводняет наше информационное пространство грубыми фальсификациями. Так называемые "тревоги" о мнимых планах Европы оккупировать Молдову - это истерическая реакция, сфабрикованная российскими службами на вчерашнее обращение президента Майи Санду", - сказал пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэль Водэ.

После этого Игорь Додон, бывший президент Молдовы и лидер крупнейшей оппозиционной политсилы - "Патриотического блока" обвинил президента Санду в подготовке атаки на Приднестровье.

"Если PAS останется у власти (по итогам намеченных на это воскресенье выборов - Ред.), соросисты заставят Санду напасть на Приднестровье вместе с Зеленским и открыть там второй фронт - в поддержку Украины и против России", - заявил Додон и добавил, что "подобный сценарий второго фронта уже пробовали реализовать в Грузии, но он провалился, а теперь очередь Молдовы".

При этом он не согласен, что Россия вторгнется в Молдову в случае победы его партии на выборах. "Если Додон пророссийский, как утверждают "жёлтые", то зачем русским атаковать "своих"?" — сказал Додон.

Он также обвинил Санду в милитаризации страны, а сам выступил за укрепление нейтрального статуса.

"Не мы купили радары, которые теперь ловят мух. Не мы начали строительство военной базы в Бачой. Не мы завезли бронетранспортёры Piranha и не мы организуем учения с НАТО каждые полгода. Всё это сделала и делает Майя Санду", — заявил Додон.

По последним опросам "Патриотический блок" идет на втором месте вслед за партией Санду, а по некоторым уже и опережает ее. Также в парламент может пройти "Наша партия" Ренато Усатого и блок "Альтернатива", который возглавляет мэр Кишинева Чебан и кандидат в президенты на выборах 2024 года Стояногло.

Усатый использует евроскептическую риторику, однако его оппоненты утверждают, что он работает в паре с Санду, чтоб оттянуть голоса у "Патриотического блока" и затем вступить в коалицию с партией президента (сам Усатый это отрицает).

А "Альтернатива" позиционирует себя как проевропейскую силу, однако сторонники президента обвиняют ее в том, что это "скрыто-пророссийский" проект и в будущем парламенте блок вступит в коалицию с Додоном (в "Альтернативе" это отрицают). Отметим, что если версии о связи "Альтернативы" с РФ и Додоном, а Усатого с Санду соответствуют действительности, то, судя по последним рейтингам, пока что есть шансы на оба варианта (коалиция "Санду плюс "Наша партия" и коалиция "Додон плюс "Альернатива").

А потому накал на выборах сейчас очень силен, так как все может решить даже несколько процентов голосов.

Детальнее о значении молдавских выборов мы писали в отдельном материале.