В субботу, 27 сентября, в Украине идет 1312-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

8:25 В Виннице толпа людей окружила полицейскую машину и потребовала освободить сидящего там мужчину.

Под крики "Ганьба!" ("Позор") парень по итогу вышел, его увели родственники.

8:15 "ТЦК крутят пацана". Одесский блогер в прямом эфире заснял попытку задержания мужчины людьми в форме.

Когда он и другие люди подбежали, парня отпустили и уехали.

8:08 Видео после вечерних прилётов по Запорожью.

Удар был в районе автовокзала. Также в городе долгое время частично отсутствовал свет.

7:56 БПЛА ночью атаковали Винницкую область.

Был прилёт по объекту инфраструктуры, и нарушено движение поездов, сообщили в ОВА.

Паблики писали об ударах по Тульчинскому району.

Напомним, недавно под Винницей уже был прилёт по железнодорожной подстанции.