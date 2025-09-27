В субботу, 27 сентября, в Украине идет 1312-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
8:25 В Виннице толпа людей окружила полицейскую машину и потребовала освободить сидящего там мужчину.
Под крики "Ганьба!" ("Позор") парень по итогу вышел, его увели родственники.
8:15 "ТЦК крутят пацана". Одесский блогер в прямом эфире заснял попытку задержания мужчины людьми в форме.
Когда он и другие люди подбежали, парня отпустили и уехали.
8:08 Видео после вечерних прилётов по Запорожью.
Удар был в районе автовокзала. Также в городе долгое время частично отсутствовал свет.
7:56 БПЛА ночью атаковали Винницкую область.
Был прилёт по объекту инфраструктуры, и нарушено движение поездов, сообщили в ОВА.
Паблики писали об ударах по Тульчинскому району.
Напомним, недавно под Винницей уже был прилёт по железнодорожной подстанции.